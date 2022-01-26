https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769617063.html
В Петербурге заболеваемость COVID-19 среди детей выросла в восемь раз
В Петербурге заболеваемость COVID-19 среди детей выросла в восемь раз - РИА Новости, 26.01.2022
В Петербурге заболеваемость COVID-19 среди детей выросла в восемь раз
Заболеваемость коронавирусом среди детей в Санкт-Петербурге после новогодних праздников выросла в восемь раз, сообщила главный государственный санитарный врач... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:51
2022-01-26T14:51
2022-01-26T14:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом среди детей в Санкт-Петербурге после новогодних праздников выросла в восемь раз, сообщила главный государственный санитарный врач Петербурга, руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова."С 10 января мы видим усиленный рост заболеваемости... И на сегодня заболеваемость выросла в четыре раза по сравнению с началом рабочей недели. Особенно заболеваемость увеличилась среди детей в возрасте до 18 лет, дети болеют от 0 до 17-ти, и там уровень заболеваемости вырос в восемь раз. Основные группы, которые вносят больший вклад в заболеваемость, это 7-14 и 15-17 лет. Эти дети посещают образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования. Подростки 15-17 лет активно занимаются в различных секциях", - сказала она на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора города.Она отметила, что что штамм "омикрон" очень заразен. "Новый штамм очень контагиозен, он заразен, инкубационный период составляет от 1 до 3 дней. Соответственно, любой человек, который заболевает, становится заразным в первые сутки", - сказала Башкетова."Сейчас вклад детей в структуру заболеваемости составляет 20%, на протяжении предыдущих лет эта заболеваемость не превышала 10%. И, соответственно, больные дети приносят это в семью, и идет распространение семейных очагов", - отметила она.Башкетова напомнила, что школы города пока не переводятся централизованно на дистанционное обучение. Решение о переводе отдельных классов или школы в связи с ростом заболеваемости принимает директор учебного учреждения."Если будет взрывная волна заболеваемости. Только в этом случае (школы будут переведены на дистанционное обучение – ред.), - сказала она.Накануне городские власти ввели ряд дополнительных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В частности, несовершеннолетним в Петербурге запрещается с 28 января по 13 февраля посещение зоопарков, музеев, бассейнов, фитнес-центров, театров, концертных залов, кинотеатров. Также запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних (за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы). Организации дополнительного образования будут работать в дистанционном формате с 28 января по 13 февраля. Ранее веденные ограничения в Петербурге продлены до 31 марта.
https://radiosputnik.ria.ru/20220126/deti-1769560906.html
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общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Петербурге заболеваемость COVID-19 среди детей выросла в восемь раз
Заболеваемость COVID-19 среди детей в Петербурге выросла в восемь раз
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом среди детей в Санкт-Петербурге после новогодних праздников выросла в восемь раз, сообщила главный государственный санитарный врач Петербурга, руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.
"С 10 января мы видим усиленный рост заболеваемости... И на сегодня заболеваемость выросла в четыре раза по сравнению с началом рабочей недели. Особенно заболеваемость увеличилась среди детей в возрасте до 18 лет, дети болеют от 0 до 17-ти, и там уровень заболеваемости вырос в восемь раз. Основные группы, которые вносят больший вклад в заболеваемость, это 7-14 и 15-17 лет. Эти дети посещают образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования. Подростки 15-17 лет активно занимаются в различных секциях", - сказала она на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора города.
Она отметила, что что штамм "омикрон
" очень заразен. "Новый штамм очень контагиозен, он заразен, инкубационный период составляет от 1 до 3 дней. Соответственно, любой человек, который заболевает, становится заразным в первые сутки", - сказала Башкетова.
"Сейчас вклад детей в структуру заболеваемости составляет 20%, на протяжении предыдущих лет эта заболеваемость не превышала 10%. И, соответственно, больные дети приносят это в семью, и идет распространение семейных очагов", - отметила она.
Башкетова напомнила, что школы города пока не переводятся централизованно на дистанционное обучение. Решение о переводе отдельных классов или школы в связи с ростом заболеваемости принимает директор учебного учреждения.
"Если будет взрывная волна заболеваемости. Только в этом случае (школы будут переведены на дистанционное обучение – ред.), - сказала она.
Накануне городские власти ввели ряд дополнительных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В частности, несовершеннолетним в Петербурге запрещается с 28 января по 13 февраля посещение зоопарков, музеев, бассейнов, фитнес-центров, театров, концертных залов, кинотеатров. Также запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних (за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы). Организации дополнительного образования будут работать в дистанционном формате с 28 января по 13 февраля. Ранее веденные ограничения в Петербурге продлены до 31 марта.