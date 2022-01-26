https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769617063.html

В Петербурге заболеваемость COVID-19 среди детей выросла в восемь раз

В Петербурге заболеваемость COVID-19 среди детей выросла в восемь раз - РИА Новости, 26.01.2022

В Петербурге заболеваемость COVID-19 среди детей выросла в восемь раз

Заболеваемость коронавирусом среди детей в Санкт-Петербурге после новогодних праздников выросла в восемь раз, сообщила главный государственный санитарный врач... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:51

2022-01-26T14:51

2022-01-26T14:51

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755564121_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fbb6659410cf3d0689785db1f8285a33.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом среди детей в Санкт-Петербурге после новогодних праздников выросла в восемь раз, сообщила главный государственный санитарный врач Петербурга, руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова."С 10 января мы видим усиленный рост заболеваемости... И на сегодня заболеваемость выросла в четыре раза по сравнению с началом рабочей недели. Особенно заболеваемость увеличилась среди детей в возрасте до 18 лет, дети болеют от 0 до 17-ти, и там уровень заболеваемости вырос в восемь раз. Основные группы, которые вносят больший вклад в заболеваемость, это 7-14 и 15-17 лет. Эти дети посещают образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования. Подростки 15-17 лет активно занимаются в различных секциях", - сказала она на видео, распространенном пресс-службой администрации губернатора города.Она отметила, что что штамм "омикрон" очень заразен. "Новый штамм очень контагиозен, он заразен, инкубационный период составляет от 1 до 3 дней. Соответственно, любой человек, который заболевает, становится заразным в первые сутки", - сказала Башкетова."Сейчас вклад детей в структуру заболеваемости составляет 20%, на протяжении предыдущих лет эта заболеваемость не превышала 10%. И, соответственно, больные дети приносят это в семью, и идет распространение семейных очагов", - отметила она.Башкетова напомнила, что школы города пока не переводятся централизованно на дистанционное обучение. Решение о переводе отдельных классов или школы в связи с ростом заболеваемости принимает директор учебного учреждения."Если будет взрывная волна заболеваемости. Только в этом случае (школы будут переведены на дистанционное обучение – ред.), - сказала она.Накануне городские власти ввели ряд дополнительных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. В частности, несовершеннолетним в Петербурге запрещается с 28 января по 13 февраля посещение зоопарков, музеев, бассейнов, фитнес-центров, театров, концертных залов, кинотеатров. Также запрещается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних (за исключением спортивных мероприятий, включенных в календарные планы). Организации дополнительного образования будут работать в дистанционном формате с 28 января по 13 февраля. Ранее веденные ограничения в Петербурге продлены до 31 марта.

https://radiosputnik.ria.ru/20220126/deti-1769560906.html

https://ria.ru/20220126/vaktsinatsiya-1769538212.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии