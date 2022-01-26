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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769616556.html
Премьер Украины заявил о новой волне эпидемии COVID-19 в стране
Премьер Украины заявил о новой волне эпидемии COVID-19 в стране - РИА Новости, 26.01.2022
Премьер Украины заявил о новой волне эпидемии COVID-19 в стране
Новая волна коронавируса COVID-19 пришла на Украину, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду на заседании правительства. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:48
2022-01-26T14:48
распространение коронавируса
в мире
украина
ровненская область
ивано-франковская область
коронавирус covid-19
денис шмыгаль
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КИЕВ, 26 янв – РИА Новости. Новая волна коронавируса COVID-19 пришла на Украину, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду на заседании правительства."Более 20 тысяч случаев (коронавируса – ред.) ежедневно означают, что новая волна не миновала Украину. Мы это понимали и готовились к этому", - сказал Шмыгаль.По его словам, в "красную" карантинную зону попали уже два украинских региона – Ивано-Франковская и Ровненская области.Премьер отметил, что медицинская система на Украине полностью готова, заполненность коек в медучреждениях составляет 30%.Ранее украинское правительство продлило "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 марта. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
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в мире, украина, ровненская область, ивано-франковская область, коронавирус covid-19, денис шмыгаль
14:48 26.01.2022
 
Премьер Украины заявил о новой волне эпидемии COVID-19 в стране

Премьер Украины Шмыгаль: новая волна коронавируса пришла в страну

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в мобильном госпитале для пациентов с COVID-19 на территории Богородчанской центральной районной больницы в Ивано-Франковской области Украины
Медицинский работник в мобильном госпитале для пациентов с COVID-19 на территории Богородчанской центральной районной больницы в Ивано-Франковской области Украины - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Медицинский работник в мобильном госпитале для пациентов с COVID-19 на территории Богородчанской центральной районной больницы в Ивано-Франковской области Украины
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КИЕВ, 26 янв – РИА Новости. Новая волна коронавируса COVID-19 пришла на Украину, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду на заседании правительства.
"Более 20 тысяч случаев (коронавируса – ред.) ежедневно означают, что новая волна не миновала Украину. Мы это понимали и готовились к этому", - сказал Шмыгаль.
Врачи-реаниматологи - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
06:07Распространение коронавируса
Названы восемь препаратов для лечения штамма "омикрон"
По его словам, в "красную" карантинную зону попали уже два украинских региона – Ивано-Франковская и Ровненская области.
Премьер отметил, что медицинская система на Украине полностью готова, заполненность коек в медучреждениях составляет 30%.
Ранее украинское правительство продлило "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 марта. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаВ миреУкраинаРовненская областьИвано-Франковская областьКоронавирус COVID-19Денис Шмыгаль
 
 
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