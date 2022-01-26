https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769616556.html
Премьер Украины заявил о новой волне эпидемии COVID-19 в стране
Премьер Украины заявил о новой волне эпидемии COVID-19 в стране - РИА Новости, 26.01.2022
Премьер Украины заявил о новой волне эпидемии COVID-19 в стране
Новая волна коронавируса COVID-19 пришла на Украину, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду на заседании правительства. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:48
2022-01-26T14:48
2022-01-26T14:48
распространение коронавируса
в мире
украина
ровненская область
ивано-франковская область
коронавирус covid-19
денис шмыгаль
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КИЕВ, 26 янв – РИА Новости. Новая волна коронавируса COVID-19 пришла на Украину, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду на заседании правительства."Более 20 тысяч случаев (коронавируса – ред.) ежедневно означают, что новая волна не миновала Украину. Мы это понимали и готовились к этому", - сказал Шмыгаль.По его словам, в "красную" карантинную зону попали уже два украинских региона – Ивано-Франковская и Ровненская области.Премьер отметил, что медицинская система на Украине полностью готова, заполненность коек в медучреждениях составляет 30%.Ранее украинское правительство продлило "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 марта. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
https://ria.ru/20220126/omikron-1769535342.html
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в мире, украина, ровненская область, ивано-франковская область, коронавирус covid-19, денис шмыгаль
Премьер Украины заявил о новой волне эпидемии COVID-19 в стране
Премьер Украины Шмыгаль: новая волна коронавируса пришла в страну