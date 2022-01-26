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В России за сутки выписали 28 197 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 28 197 человек после COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022
В России за сутки выписали 28 197 человек после COVID-19
Более 28,1 тысячи человек выписаны после коронавируса в России за сутки, это на 6,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:33
2022-01-26T11:33
2022-01-26T11:33
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Более 28,1 тысячи человек выписаны после коронавируса в России за сутки, это на 6,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 28 197 человек, или на 6,8% больше по сравнению с 25 января 2022 года", - говорится в сообщении.
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В России за сутки выписали 28 197 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 28 197 человек после COVID-19, на 6,8% больше, чем накануне