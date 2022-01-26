https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769549192.html

Правительство направит более 20 миллиардов рублей на лекарства от COVID-19

Правительство направит более 20 миллиардов рублей на лекарства от COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022

Правительство направит более 20 миллиардов рублей на лекарства от COVID-19

Кабмин выделит еще более 20 миллиардов рублей на препараты против коронавируса, говорится в опубликованном на сайте правительства пресс-релизе. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T10:05

2022-01-26T10:05

2022-01-26T12:03

распространение коронавируса

общество

михаил мишустин

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Кабмин выделит еще более 20 миллиардов рублей на препараты против коронавируса, говорится в опубликованном на сайте правительства пресс-релизе."Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — отмечается в сообщении.Свыше 15 миллиардов рублей пойдет на незарегистрированные в России препараты для лечения пациентов в больницах — власти приобретут не менее 200 тысяч упаковок молнупиравира и как минимум 78 456 упаковок тиксагевимаба+цилгавимаба, а также около 3,1 тысячи флаконов сотровимаба и примерно 515 тысяч упаковок ремдесивира."Централизованной закупкой этих препаратов займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России. Затем лекарства поступят в региональные больницы и поликлиники, а также в федеральные медицинские организации", — указывается в сообщении.Помимо этого, более пяти миллиардов рублей направят регионам на лекарства пациентам, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Дополнительное финансирование позволит обеспечить лекарствами еще более 830 тысяч человек.Новый штамм коронавируса "омикрон" спровоцировал новую волну заболеваемости в мире и в России. Накануне в стране выявили 67 809 новых случаев инфекции.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 78 миллионов россиян, число заболевших среди них не превышает четырех процентов. Уровень коллективного иммунитета достиг 64,4 процента.

https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769542786.html

https://ria.ru/20220126/lechenie-1769528762.html

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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19