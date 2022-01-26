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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220126/koronavirus-1769547588.html
В Кузбассе сообщили о преобладании дельта-штамма в регионе
В Кузбассе сообщили о преобладании дельта-штамма в регионе - РИА Новости, 26.01.2022
В Кузбассе сообщили о преобладании дельта-штамма в регионе
Штамм коронавируса "дельта" на данный момент преобладает в Кузбассе, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T09:44
2022-01-26T09:44
распространение коронавируса
общество
кемеровская область
омск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
дельта-штамм коронавируса
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КЕМЕРОВО, 26 янв – РИА Новости. Штамм коронавируса "дельта" на данный момент преобладает в Кузбассе, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова.Она уточнила, что 10% биологических проб от количества заболевших за неделю в регионе отправляют в два научно-исследовательских института – в Омск и в новосибирский "Вектор", где устанавливают штамм-возбудитель коронавируса.По данным на среду, всего в Кемеровской области выявлены 92 482 случая заражения коронавирусом, выздоровели 84 508 пациентов, 1864 человека скончались.
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общество, кемеровская область, омск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, дельта-штамм коронавируса
09:44 26.01.2022
 
В Кузбассе сообщили о преобладании дельта-штамма в регионе

Роспотребнадзор: штамм коронавируса "дельта" преобладает в Кузбассе

© РИА Новости / Центр "Вектор" / Перейти в фотобанкФото дельта-штамма коронавируса
Фото дельта-штамма коронавируса - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Центр "Вектор"
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Фото дельта-штамма коронавируса
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КЕМЕРОВО, 26 янв – РИА Новости. Штамм коронавируса "дельта" на данный момент преобладает в Кузбассе, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Маргарита Новоселова.
"По итогам прошлой недели у нас в 96% – это штамм "дельта" и один (случай – ред.) зарегистрирован штамм "омикрон", – сказала Новоселова во время прямого эфира об эпидемиологической ситуации.
Она уточнила, что 10% биологических проб от количества заболевших за неделю в регионе отправляют в два научно-исследовательских института – в Омск и в новосибирский "Вектор", где устанавливают штамм-возбудитель коронавируса.
По данным на среду, всего в Кемеровской области выявлены 92 482 случая заражения коронавирусом, выздоровели 84 508 пациентов, 1864 человека скончались.
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Распространение коронавирусаОбществоКемеровская областьОмскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Дельта-штамм коронавируса
 
 
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