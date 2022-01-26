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Минздрав рассказал, что делать непривитым от COVID-19 при симптомах ОРВИ
Минздрав рассказал, что делать непривитым от COVID-19 при симптомах ОРВИ - РИА Новости, 26.01.2022
Минздрав рассказал, что делать непривитым от COVID-19 при симптомах ОРВИ
Не привитым и не болевшим COVID-19 при любых симптомах ОРВИ надо оставаться дома и позвонить "122" или в поликлинику, следует из памятки Минздрава РФ для... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T09:13
2022-01-26T09:13
2022-01-26T09:13
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Не привитым и не болевшим COVID-19 при любых симптомах ОРВИ надо оставаться дома и позвонить "122" или в поликлинику, следует из памятки Минздрава РФ для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции."Если Вы не вакцинированы и не переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19, то: при появлении любых симптомов ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, повышение температуры выше 38,0) и вне зависимости от результатов ПЦР-диагностики... оставайтесь дома", - говорится в сообщении.Кроме того, необходимо позвонить в единую службу "122" или в call-центр поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником. При ухудшении состояния следует вызывать скорую помощь по номеру "103".Такие же правила действуют для не привитых и не переболевших коронавирусом в случае положительного теста на COVID-19 и вне зависимости от наличия симптомов.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Минздрав рассказал, что делать непривитым от COVID-19 при симптомах ОРВИ
Минздрав: непривитым от COVID-19 при появлении симптомов ОРВИ надо оставаться дома