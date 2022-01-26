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Минздрав дал рекомендации по лечению COVID-19 для привитых и переболевших

Минздрав дал рекомендации по лечению COVID-19 для привитых и переболевших - РИА Новости, 26.01.2022

Минздрав дал рекомендации по лечению COVID-19 для привитых и переболевших

Привитым или переболевшим COVID-19 менее шести месяцев назад при положительном тесте и отсутствии симптомов лечение не требуется, следует из памятки Минздрава... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T09:04

2022-01-26T09:04

2022-01-26T09:19

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Привитым или переболевшим COVID-19 менее шести месяцев назад при положительном тесте и отсутствии симптомов лечение не требуется, следует из памятки Минздрава РФ о действиях в случае бессимптомного или легкого течения COVID-19 и ОРВИ.Первый блок рекомендаций касается вакцинированных и ревакцинированных против COVID-19 менее шести месяцев назад, а также переболевших менее шести месяцев назад в случае, если такой человек сдал положительный мазок на SARS-CoV-2, но никаких симптомов болезни у него нет."В данной ситуации не требуется лечение и может быть получен листок нетрудоспособности и необходима самоизоляция. Рекомендуется контролировать температуру тела не реже одного раза в сутки", - говорится в документе.Второй блок рекомендаций относится к тем, кто был привит от коронавируса или переболел менее шести месяцев назад, получил положительный тест, не имеет симптомов, но попадает в группу риска. Им следует оставаться дома, соблюдать питьевой режим, измерять температуру тела не реже трех раз в сутки.При возможности рекомендуется измерять сатурацию пульсоксиметром два раза в день (нормальные показатели – не ниже 95-96%).Таким пациентам также можно использовать противовирусные препараты, капли или спрей в нос, например, содержащие интерферон-альфа, однако беременным - только по назначению врача. При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды.

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