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Замглавы МИД России провел телефонный разговор с южнокорейским коллегой
Замглавы МИД России провел телефонный разговор с южнокорейским коллегой - РИА Новости, 26.01.2022
Замглавы МИД России провел телефонный разговор с южнокорейским коллегой
Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и спецпредставитель министерства иностранных дел Южной Кореи Но Гю Док обсудили ситуацию на Корейском полуострове, сообщили в... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T15:46
2022-01-26T15:46
2022-01-26T15:46
в мире
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южная корея
игорь моргулов
ситуация на корейском полуострове
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и спецпредставитель министерства иностранных дел Южной Кореи Но Гю Док обсудили ситуацию на Корейском полуострове, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове. Подчеркнута важность координации усилий всех вовлеченных государств в интересах скорейшего достижения прогресса в политико-дипломатическом урегулировании проблем субрегиона", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая с одной стороны и США под флагом ООН – с другой. Все последующие попытки КНДР подписать договор о мире отвергались со стороны США.
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в мире, сша, оон, кндр (северная корея), южная корея, игорь моргулов, ситуация на корейском полуострове
Замглавы МИД России провел телефонный разговор с южнокорейским коллегой
Представители МИД России и Южной Кореи обсудили ситуацию на Корейском полуострове