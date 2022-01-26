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Замглавы МИД России провел телефонный разговор с южнокорейским коллегой
Замглавы МИД России провел телефонный разговор с южнокорейским коллегой - РИА Новости, 26.01.2022
Замглавы МИД России провел телефонный разговор с южнокорейским коллегой
Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и спецпредставитель министерства иностранных дел Южной Кореи Но Гю Док обсудили ситуацию на Корейском полуострове, сообщили в... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T15:46
2022-01-26T15:46
в мире
сша
оон
кндр (северная корея)
южная корея
игорь моргулов
ситуация на корейском полуострове
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и спецпредставитель министерства иностранных дел Южной Кореи Но Гю Док обсудили ситуацию на Корейском полуострове, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове. Подчеркнута важность координации усилий всех вовлеченных государств в интересах скорейшего достижения прогресса в политико-дипломатическом урегулировании проблем субрегиона", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая с одной стороны и США под флагом ООН – с другой. Все последующие попытки КНДР подписать договор о мире отвергались со стороны США.
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в мире, сша, оон, кндр (северная корея), южная корея, игорь моргулов, ситуация на корейском полуострове
15:46 26.01.2022
 
Замглавы МИД России провел телефонный разговор с южнокорейским коллегой

Представители МИД России и Южной Кореи обсудили ситуацию на Корейском полуострове

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и спецпредставитель министерства иностранных дел Южной Кореи Но Гю Док обсудили ситуацию на Корейском полуострове, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Стороны обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове. Подчеркнута важность координации усилий всех вовлеченных государств в интересах скорейшего достижения прогресса в политико-дипломатическом урегулировании проблем субрегиона", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Корейский полуостров формально до сих пор находится в состоянии войны, поскольку Корейская война закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Его подписали командующие войсками КНДР и Китая с одной стороны и США под флагом ООН – с другой. Все последующие попытки КНДР подписать договор о мире отвергались со стороны США.
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21 января, 14:23Культура
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В миреСШАООНКНДР (Северная Корея)Южная КореяИгорь МоргуловСитуация на Корейском полуострове
 
 
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