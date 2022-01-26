https://ria.ru/20220126/korabli-1769608918.html

В Петрозаводске начнут строительство первой в России цифровой верфи

В Петрозаводске начнут строительство первой в России цифровой верфи - РИА Новости, 26.01.2022

В Петрозаводске начнут строительство первой в России цифровой верфи

Первую в России цифровую верфь для создания современных кораблей начнут строить в Петрозаводске на местном Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ССЗ),... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:18

2022-01-26T14:18

2022-01-26T14:23

экономика

технологии

республика карелия

николай патрушев

петрозаводск

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Первую в России цифровую верфь для создания современных кораблей начнут строить в Петрозаводске на местном Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ССЗ), в торжественной церемонии в четверг примет участие секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.После модернизации на предприятии будет автоматизировано большинство производственных процессов - конструирование, проектирование, сборка, управление и учет, что ускорит выпуск продукции, удешевит проекты и минимизирует возможные ошибки.Проект реализуется в соответствии с поручением президента России, решением Совета безопасности РФ и государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.Онежский ССЗ был основан в 2002 году в Петрозаводске на базе мощностей Беломорско-Онежского пароходства, образованного в 1944 году. В 2012 году производство остановили из-за банкротства предприятия.В конце 2014 года было принято решение о возобновлении производства и передаче имущества Онежского судостроительного завода в государственную собственность. Сейчас реализуется проект по глубокой модернизации завода. Концепция модернизации предполагает создание на базе ОССЗ современного предприятия - цифровой верфи.

https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769590155.html

республика карелия

петрозаводск

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экономика, технологии, республика карелия, николай патрушев, петрозаводск, россия