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В Петрозаводске начнут строительство первой в России цифровой верфи
В Петрозаводске начнут строительство первой в России цифровой верфи - РИА Новости, 26.01.2022
В Петрозаводске начнут строительство первой в России цифровой верфи
Первую в России цифровую верфь для создания современных кораблей начнут строить в Петрозаводске на местном Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ССЗ),... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:18
2022-01-26T14:23
экономика
технологии
республика карелия
николай патрушев
петрозаводск
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Первую в России цифровую верфь для создания современных кораблей начнут строить в Петрозаводске на местном Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ССЗ), в торжественной церемонии в четверг примет участие секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.После модернизации на предприятии будет автоматизировано большинство производственных процессов - конструирование, проектирование, сборка, управление и учет, что ускорит выпуск продукции, удешевит проекты и минимизирует возможные ошибки.Проект реализуется в соответствии с поручением президента России, решением Совета безопасности РФ и государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.Онежский ССЗ был основан в 2002 году в Петрозаводске на базе мощностей Беломорско-Онежского пароходства, образованного в 1944 году. В 2012 году производство остановили из-за банкротства предприятия.В конце 2014 года было принято решение о возобновлении производства и передаче имущества Онежского судостроительного завода в государственную собственность. Сейчас реализуется проект по глубокой модернизации завода. Концепция модернизации предполагает создание на базе ОССЗ современного предприятия - цифровой верфи.
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экономика, технологии, республика карелия, николай патрушев, петрозаводск, россия
14:18 26.01.2022 (обновлено: 14:23 26.01.2022)
 
В Петрозаводске начнут строительство первой в России цифровой верфи

Первую в России цифровую верфь для создания кораблей начнут строить в Петрозаводске

© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкСудостроительный комплекс
Судостроительный комплекс - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Судостроительный комплекс
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Первую в России цифровую верфь для создания современных кораблей начнут строить в Петрозаводске на местном Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ССЗ), в торжественной церемонии в четверг примет участие секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
"Проект "Цифровая верфь" ─ первый опыт в отечественном судостроении. Его появление обусловлено применением новых технологий. Одна из основных – автоматизированное цифровое производство, которое управляется интеллектуальными системами в режиме реального времени", - отмечается в сообщении.
После модернизации на предприятии будет автоматизировано большинство производственных процессов - конструирование, проектирование, сборка, управление и учет, что ускорит выпуск продукции, удешевит проекты и минимизирует возможные ошибки.
Проект реализуется в соответствии с поручением президента России, решением Совета безопасности РФ и государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия.
Онежский ССЗ был основан в 2002 году в Петрозаводске на базе мощностей Беломорско-Онежского пароходства, образованного в 1944 году. В 2012 году производство остановили из-за банкротства предприятия.
В конце 2014 года было принято решение о возобновлении производства и передаче имущества Онежского судостроительного завода в государственную собственность. Сейчас реализуется проект по глубокой модернизации завода. Концепция модернизации предполагает создание на базе ОССЗ современного предприятия - цифровой верфи.
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ЭкономикаТехнологииРеспублика КарелияНиколай ПатрушевПетрозаводскРоссия
 
 
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