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Отряд кораблей Северного флота вышел в Баренцево море в рамках учений
Отряд кораблей Северного флота вышел в Баренцево море в рамках учений - РИА Новости, 26.01.2022
Отряд кораблей Северного флота вышел в Баренцево море в рамках учений
Отряд боевых кораблей Северного флота вышел в Баренцево море в рамках учений с Арктической экспедиционной группировкой, сообщили в среду журналистам в... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T05:08
2022-01-26T05:24
безопасность
мурманская область
вооруженные силы рф
атлантический океан
россия
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СЕВЕРОМОРСК, 26 янв - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Северного флота вышел в Баренцево море в рамках учений с Арктической экспедиционной группировкой, сообщили в среду журналистам в пресс-служба флота.В ходе учений отряд отработает вопросы взаимодействия разнородных сил флота при совместном решении задач по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности России в северных морях при возникновении кризисных ситуаций.Как сообщалось ранее, всего к участию в маневрах Северного флота планируется привлечь до 1200 человек личного состава, около 140 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов, до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.Основные практические действия пройдут в акватории Баренцева моря. В них также будут задействованы фрегат "Адмирал Горшков", большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Иван Грен", подводные лодки, суда обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота. Помимо морских полигонов, ряд учений пройдет на береговых полигонах в Мурманской области.В соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.Всего к участию в мероприятиях ВМФ планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военных.
https://ria.ru/20220125/ucheniya-1769362349.html
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безопасность, мурманская область, вооруженные силы рф, атлантический океан, россия
05:08 26.01.2022 (обновлено: 05:24 26.01.2022)
 
Отряд кораблей Северного флота вышел в Баренцево море в рамках учений

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" Северного флота вышел в Баренцево море в рамках учений

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРакетный крейсер "Маршал Устинов"
Ракетный крейсер Маршал Устинов - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
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СЕВЕРОМОРСК, 26 янв - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Северного флота вышел в Баренцево море в рамках учений с Арктической экспедиционной группировкой, сообщили в среду журналистам в пресс-служба флота.

"Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел в Баренцево море в рамках начавшегося учения с Арктической экспедиционной группировкой сил и войск. В составе отряда действуют ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения", - сказали в пресс-службе.

В ходе учений отряд отработает вопросы взаимодействия разнородных сил флота при совместном решении задач по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности России в северных морях при возникновении кризисных ситуаций.
Как сообщалось ранее, всего к участию в маневрах Северного флота планируется привлечь до 1200 человек личного состава, около 140 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов, до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.
Основные практические действия пройдут в акватории Баренцева моря. В них также будут задействованы фрегат "Адмирал Горшков", большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Иван Грен", подводные лодки, суда обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота. Помимо морских полигонов, ряд учений пройдет на береговых полигонах в Мурманской области.
В соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.
Всего к участию в мероприятиях ВМФ планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военных.
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БезопасностьМурманская областьВооруженные силы РФАтлантический океанРоссия
 
 
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