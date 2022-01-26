https://ria.ru/20220126/korabli-1769534103.html

Отряд кораблей Северного флота вышел в Баренцево море в рамках учений

Отряд кораблей Северного флота вышел в Баренцево море в рамках учений - РИА Новости, 26.01.2022

Отряд кораблей Северного флота вышел в Баренцево море в рамках учений

Отряд боевых кораблей Северного флота вышел в Баренцево море в рамках учений с Арктической экспедиционной группировкой, сообщили в среду журналистам в... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T05:08

2022-01-26T05:08

2022-01-26T05:24

безопасность

мурманская область

вооруженные силы рф

атлантический океан

россия

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СЕВЕРОМОРСК, 26 янв - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Северного флота вышел в Баренцево море в рамках учений с Арктической экспедиционной группировкой, сообщили в среду журналистам в пресс-служба флота.В ходе учений отряд отработает вопросы взаимодействия разнородных сил флота при совместном решении задач по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности России в северных морях при возникновении кризисных ситуаций.Как сообщалось ранее, всего к участию в маневрах Северного флота планируется привлечь до 1200 человек личного состава, около 140 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов, до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.Основные практические действия пройдут в акватории Баренцева моря. В них также будут задействованы фрегат "Адмирал Горшков", большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Иван Грен", подводные лодки, суда обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота. Помимо морских полигонов, ряд учений пройдет на береговых полигонах в Мурманской области.В соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.Всего к участию в мероприятиях ВМФ планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военных.

https://ria.ru/20220125/ucheniya-1769362349.html

мурманская область

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безопасность, мурманская область, вооруженные силы рф, атлантический океан, россия