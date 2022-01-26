https://ria.ru/20220126/kooperatsiya-1769623428.html

Путин отметил возрождение традиции сельскохозяйственной кооперации в России

Путин отметил возрождение традиции сельскохозяйственной кооперации в России - РИА Новости, 26.01.2022

Путин отметил возрождение традиции сельскохозяйственной кооперации в России

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей девятого Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов, отметив, что традиции... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T15:21

2022-01-26T15:21

2022-01-26T15:21

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей девятого Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов, отметив, что традиции отечественной сельхозкооперации возрождаются, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Приветствую всех участников и гостей IX Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов... Важно, что сегодня богатые традиции отечественной кооперации на селе возрождаются", - говорится в телеграмме.Путин подчеркнул, что кооперация играла важную роль в хозяйственной жизни страны на протяжении многих десятилетий, а потребительские и производственные общества активно участвовали в заготовке, переработке и реализации аграрной продукции, в торговом и бытовом обслуживании в сельской местности. Он добавил, что эти общества многое сделали для стабильного социально-экономического развития регионов и повышения благосостояния граждан благодаря своей энергии, деловой хватке и ответственности.Как заметил президент, кооперативное движение в России растет и расширяется, вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, а также в укрепление позиций малого и среднего предпринимательства и создание новых современных рабочих мест."Желаю вам интересных дискуссий, здоровья и успехов", - заключил Путин.

https://ria.ru/20211102/gosduma-1757368949.html

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экономика, владимир путин, россия