Путин отметил возрождение традиции сельскохозяйственной кооперации в России
Президент Путин отметил возрождение традиции сельскохозяйственной кооперации в России
Владимир Путин
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей девятого Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов, отметив, что традиции отечественной сельхозкооперации возрождаются, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую всех участников и гостей IX Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов... Важно, что сегодня богатые традиции отечественной кооперации на селе возрождаются", - говорится в телеграмме.
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Путин подчеркнул, что кооперация играла важную роль в хозяйственной жизни страны на протяжении многих десятилетий, а потребительские и производственные общества активно участвовали в заготовке, переработке и реализации аграрной продукции, в торговом и бытовом обслуживании в сельской местности. Он добавил, что эти общества многое сделали для стабильного социально-экономического развития регионов и повышения благосостояния граждан благодаря своей энергии, деловой хватке и ответственности.
Как заметил президент, кооперативное движение в России растет и расширяется, вносит весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, а также в укрепление позиций малого и среднего предпринимательства и создание новых современных рабочих мест.
"Желаю вам интересных дискуссий, здоровья и успехов", - заключил Путин.
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