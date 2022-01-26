Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/konventsiya-1769533766.html
Миссия России в ООН: лишь США не ратифицировали конвенцию о правах ребенка
Миссия России в ООН: лишь США не ратифицировали конвенцию о правах ребенка - РИА Новости, 26.01.2022
Миссия России в ООН: лишь США не ратифицировали конвенцию о правах ребенка
США являются единственной страной, до сих пор не ратифицировавшей Конвенцию ООН о правах ребенка, указывает постпредство РФ при ООН. Комментарий миссии РФ... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T04:57
2022-01-26T04:58
в мире
сша
россия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ООН, 26 янв – РИА Новости. США являются единственной страной, до сих пор не ратифицировавшей Конвенцию ООН о правах ребенка, указывает постпредство РФ при ООН. Комментарий миссии РФ опубликован в ответ на пресс-релиз постпредства США при ООН от 20 января, в котором американская сторона представила так называемый "перечень фактов" о "восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена".В российской миссии напомнили, что во время пребывания в Афганистане вооруженные силы США совершили "ряд серьезных преступлений в отношении афганских детей, включая убийства, причинение тяжких телесных повреждений". Виновные в этих преступлениях американские военнослужащие никакого наказания не понесли, подчеркнули в постпредстве РФ."В 2021 году США вновь практически в одиночку, прикрываясь ложно трактуемым правом на свободу выражения мнения, отказались поддержать резолюцию ГА ООН, осуждающую героизацию нацизма, виновного в холокосте, геноциде советского народа и других преступлениях во время Второй мировой войны", - добавляется в комментарии.
https://ria.ru/20220126/gumpomosch-1769533248.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, оон
04:57 26.01.2022 (обновлено: 04:58 26.01.2022)
 
Миссия России в ООН: лишь США не ратифицировали конвенцию о правах ребенка

Миссия России в ООН: США единственные в мире не ратифицировали конвенцию о правах ребенка

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций
Читать ria.ru в
ООН, 26 янв – РИА Новости. США являются единственной страной, до сих пор не ратифицировавшей Конвенцию ООН о правах ребенка, указывает постпредство РФ при ООН. Комментарий миссии РФ опубликован в ответ на пресс-релиз постпредства США при ООН от 20 января, в котором американская сторона представила так называемый "перечень фактов" о "восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена".

"Несмотря на попытки США позиционировать себя в числе главных поборников защиты детей и их прав, Вашингтону нечем похвастать в этой сфере. США остается единственным государством в мире, отказывающимся ратифицировать Конвенцию о правах ребенка", - сказано в комментарии постпредства РФ.

В российской миссии напомнили, что во время пребывания в Афганистане вооруженные силы США совершили "ряд серьезных преступлений в отношении афганских детей, включая убийства, причинение тяжких телесных повреждений". Виновные в этих преступлениях американские военнослужащие никакого наказания не понесли, подчеркнули в постпредстве РФ.
"В 2021 году США вновь практически в одиночку, прикрываясь ложно трактуемым правом на свободу выражения мнения, отказались поддержать резолюцию ГА ООН, осуждающую героизацию нацизма, виновного в холокосте, геноциде советского народа и других преступлениях во время Второй мировой войны", - добавляется в комментарии.
Сирия - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
04:23
Постпредство России призвало США исполнить обязательства по гумпомощи Сирии
 
В миреСШАРоссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:12Глава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНР
01:08Глава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину
01:00"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНР
00:51В ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из Киева
00:42В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности
00:39Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в Крыму
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
23:52Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
23:51Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике
23:49Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в Донбассе
23:47США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров
23:44Украина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак
Лента новостейМолния
Глава Крыма поддержал инициативу о поставках вооружения ЛНР и ДНРГлава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНРВ ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из КиеваВ Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасностиПушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в КрымуГрызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почвеПрогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил КозакСоветники глав "нормандского формата" согласовали коммюникеКозак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в ДонбассеСША идут на прямую конфронтацию с Россией, считает ДжабаровУкраина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак