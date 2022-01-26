https://ria.ru/20220126/konventsiya-1769533766.html

Миссия России в ООН: лишь США не ратифицировали конвенцию о правах ребенка

Миссия России в ООН: лишь США не ратифицировали конвенцию о правах ребенка - РИА Новости, 26.01.2022

Миссия России в ООН: лишь США не ратифицировали конвенцию о правах ребенка

США являются единственной страной, до сих пор не ратифицировавшей Конвенцию ООН о правах ребенка, указывает постпредство РФ при ООН. Комментарий миссии РФ... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T04:57

2022-01-26T04:57

2022-01-26T04:58

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ООН, 26 янв – РИА Новости. США являются единственной страной, до сих пор не ратифицировавшей Конвенцию ООН о правах ребенка, указывает постпредство РФ при ООН. Комментарий миссии РФ опубликован в ответ на пресс-релиз постпредства США при ООН от 20 января, в котором американская сторона представила так называемый "перечень фактов" о "восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена".В российской миссии напомнили, что во время пребывания в Афганистане вооруженные силы США совершили "ряд серьезных преступлений в отношении афганских детей, включая убийства, причинение тяжких телесных повреждений". Виновные в этих преступлениях американские военнослужащие никакого наказания не понесли, подчеркнули в постпредстве РФ."В 2021 году США вновь практически в одиночку, прикрываясь ложно трактуемым правом на свободу выражения мнения, отказались поддержать резолюцию ГА ООН, осуждающую героизацию нацизма, виновного в холокосте, геноциде советского народа и других преступлениях во время Второй мировой войны", - добавляется в комментарии.

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