04:57 26.01.2022 (обновлено: 04:58 26.01.2022)
Миссия России в ООН: лишь США не ратифицировали конвенцию о правах ребенка
Миссия России в ООН: США единственные в мире не ратифицировали конвенцию о правах ребенка
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций
ООН, 26 янв – РИА Новости. США являются единственной страной, до сих пор не ратифицировавшей Конвенцию ООН о правах ребенка, указывает постпредство РФ при ООН. Комментарий миссии РФ опубликован в ответ на пресс-релиз постпредства США при ООН от 20 января, в котором американская сторона представила так называемый "перечень фактов" о "восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена".
"Несмотря на попытки США позиционировать себя в числе главных поборников защиты детей и их прав, Вашингтону нечем похвастать в этой сфере. США остается единственным государством в мире, отказывающимся ратифицировать Конвенцию о правах ребенка", - сказано в комментарии постпредства РФ.
В российской миссии напомнили, что во время пребывания в Афганистане вооруженные силы США совершили "ряд серьезных преступлений в отношении афганских детей, включая убийства, причинение тяжких телесных повреждений". Виновные в этих преступлениях американские военнослужащие никакого наказания не понесли, подчеркнули в постпредстве РФ.
"В 2021 году США вновь практически в одиночку, прикрываясь ложно трактуемым правом на свободу выражения мнения, отказались поддержать резолюцию ГА ООН, осуждающую героизацию нацизма, виновного в холокосте, геноциде советского народа и других преступлениях во время Второй мировой войны", - добавляется в комментарии.