https://ria.ru/20220126/komik-1769617742.html

Огонь по своим. Американское ТВ что-то знает о Зеленском

Американский телеведущий жестко спародировал Зеленского - РИА Новости, 26.01.2022

Огонь по своим. Американское ТВ что-то знает о Зеленском

Американский телеведущий и комик Стивен Кольбер в эфире телеканала CBS спародировал своего бывшего коллегу, ныне президента Украины Владимира Зеленского, и... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:54

2022-01-26T14:54

2022-01-26T16:31

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украина

сша

владимир зеленский

нато

россия

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Американский телеведущий и комик Стивен Кольбер в эфире телеканала CBS спародировал своего бывшего коллегу, ныне президента Украины Владимира Зеленского, и пошутил, что тот планирует побег. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте шоу Кольбера."Окей, это хорошие слова. Но по какой причине он говорит их, стоя так близко к краю кадра? "Не паникуйте, верьте в армию, причин собирать чемоданы и бежать вообще нет, <…> упс, я обязательно скоро вернусь", — сказал ведущий, изображая украинского лидера, убегающего от камеры.Кольбер имел в виду обращение Зеленского к украинцам, в он котором призвал не паниковать из-за фейков о так называемой российской угрозе.Заявления о планах России напасть на соседнее государство, а также о "сосредоточении войск на границе с Украиной" все чаще звучат из уст западных политиков. В Кремле неоднократно напоминали, что российские войска перемещаются в пределах территории государства, такие действия никому не угрожают и никого не должны волновать. В Москве также подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах, а сама Россия не намерена предпринимать никаких агрессивных действий в отношении других государств.

https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html

https://ria.ru/20220126/kharkov-1769531095.html

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сша

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, нато, россия