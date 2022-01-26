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Огонь по своим. Американское ТВ что-то знает о Зеленском
Американский телеведущий жестко спародировал Зеленского - РИА Новости, 26.01.2022
Огонь по своим. Американское ТВ что-то знает о Зеленском
Американский телеведущий и комик Стивен Кольбер в эфире телеканала CBS спародировал своего бывшего коллегу, ныне президента Украины Владимира Зеленского, и... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:54
2022-01-26T16:31
в мире
украина
сша
владимир зеленский
нато
россия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Американский телеведущий и комик Стивен Кольбер в эфире телеканала CBS спародировал своего бывшего коллегу, ныне президента Украины Владимира Зеленского, и пошутил, что тот планирует побег. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте шоу Кольбера."Окей, это хорошие слова. Но по какой причине он говорит их, стоя так близко к краю кадра? "Не паникуйте, верьте в армию, причин собирать чемоданы и бежать вообще нет, &lt;…&gt; упс, я обязательно скоро вернусь", — сказал ведущий, изображая украинского лидера, убегающего от камеры.Кольбер имел в виду обращение Зеленского к украинцам, в он котором призвал не паниковать из-за фейков о так называемой российской угрозе.Заявления о планах России напасть на соседнее государство, а также о "сосредоточении войск на границе с Украиной" все чаще звучат из уст западных политиков. В Кремле неоднократно напоминали, что российские войска перемещаются в пределах территории государства, такие действия никому не угрожают и никого не должны волновать. В Москве также подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах, а сама Россия не намерена предпринимать никаких агрессивных действий в отношении других государств.
https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, нато, россия
14:54 26.01.2022 (обновлено: 16:31 26.01.2022)
 
Американский телеведущий жестко спародировал Зеленского

Американский телеведущий Кольбер: обращение Зеленского к украинцам выглядит смешно

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Американский телеведущий и комик Стивен Кольбер в эфире телеканала CBS спародировал своего бывшего коллегу, ныне президента Украины Владимира Зеленского, и пошутил, что тот планирует побег. Видеозапись опубликована в Twitter-аккаунте шоу Кольбера.
"Окей, это хорошие слова. Но по какой причине он говорит их, стоя так близко к краю кадра? "Не паникуйте, верьте в армию, причин собирать чемоданы и бежать вообще нет, <…> упс, я обязательно скоро вернусь", — сказал ведущий, изображая украинского лидера, убегающего от камеры.
Инструктор во время тренировки военнослужащих в городском парке в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
08:00
"Прошу всех успокоиться". Кто взял Украину в заложники
Кольбер имел в виду обращение Зеленского к украинцам, в он котором призвал не паниковать из-за фейков о так называемой российской угрозе.
Заявления о планах России напасть на соседнее государство, а также о "сосредоточении войск на границе с Украиной" все чаще звучат из уст западных политиков. В Кремле неоднократно напоминали, что российские войска перемещаются в пределах территории государства, такие действия никому не угрожают и никого не должны волновать. В Москве также подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента НАТО в приграничных регионах, а сама Россия не намерена предпринимать никаких агрессивных действий в отношении других государств.
Здание телеканала CNN - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
03:17
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В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийНАТОРоссия
 
 
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