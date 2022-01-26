Кличко раскритиковал Германию за непонимание ситуации на Украине
Мэр Киева Кличко раскритиковал Германию за решение передать Украине пять тысяч касок
Мэр Киева Виталий Кличко
БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал решение ФРГ передать Украине пять тысяч касок, назвав его "шуткой" и обвинив Берлин в непонимании угрозы, с которой может столкнуться страна.
Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украине требуются "100 тысяч касок и бронежилетов" для добровольцев, которые идут в народное ополчение. В министерстве обороны Германии сообщили, что поставят пять тысяч касок Украине, сроки поставки пока неизвестны.
"Нет слов от поведения правительства Германии. Министр обороны (ФРГ - ред.), очевидно, не понимает, что мы имеем дело с прекрасно оснащенной российской армией, которая в любой момент может начать дальнейшее вторжение на Украину. Пять тысяч касок - это просто шутка. Что Германия в следующий раз передаст в качестве поддержки? Подушки?", - сказал Кличко немецкому изданию Bild.
Вопрос поставок вооружений из Германии регулярно ставят украинские власти. Посол Украины Андрей Мельник заявлял, что нежелание Германии передавать Украине оружие может сказаться на отношениях двух стран.
Ранее министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву. Глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее заявила, что Германия поддерживает Киев, но поставки оружия не помогут урегулировать конфликт.
В Кремле заявляли, что поставка на Украину каждой единицы вооружений вдохновляет "горячие головы" в Киеве.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.