06:44 26.01.2022 (обновлено: 06:47 26.01.2022)
Премьер Японии заявил, что Токио следит за ситуацией вокруг Украины
Премьер Японии Кисида: Токио отреагирует на ситуацию вокруг Украины с учетом позиции G7
Фумио Кисида
ТОКИО, 26 янв – РИА Новости. Правительство Японии с обеспокоенностью следит за ситуацией вокруг Украины и намерено реагировать, учитывая при этом позицию стран "большой семерки", сообщило агентство Киодо со ссылкой на заявление премьера страны Фумио Кисиды в ходе заседания бюджетной комиссии парламента.
"Мы с большой обеспокоенностью следим за ситуацией (вокруг Украины – ред.) в то время, как Россия наращивает военное присутствие (на границе – ред.). Мы намерены реагировать надлежащим образом, придавая особое значение руслу действий стран "большой семерки", - цитирует агентство слова главы японского правительства.
Накануне члены комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии, главой которой является Кисида, в ходе совместного заседания выступили за введение экономических санкций в отношении России "в случае военного вторжения на Украину". По данным агентства Киодо, "в качестве конкретной санкции присутствующие предложили ввести запрет на импорт природного газа из России".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.