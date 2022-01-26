Виноградов отреагировал на жалобу Киева о принудительном труде в Донбассе
Представитель России в ЕСПЧ: жалоба Киева о принудительном труде в Донбассе неприемлема
© AP Photo / Alexei AlexandrovЛиния разграничения на востоке Украины в районе села Ясное
© AP Photo / Alexei Alexandrov
Линия разграничения на востоке Украины в районе села Ясное
СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Жалоба Украины в ЕСПЧ о "принудительном труде" в Донбассе неприемлема, речь в ней идет об ополченцах, а не о властях России, заявил уполномоченный представитель РФ в ЕСПЧ Михаил Виноградов.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге начал в среду рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.
"В отношении предполагаемого нарушения статьи 4 Конвенции власти Украины ссылаются на административную практику привлечения ополченцами – не властями Российской Федерации – так называемых военнопленных к принудительному труду", - сказал он, выступая в среду в суде.
"Не признавая своей ответственности, Российская Федерация в отношении предполагаемых нарушений утверждает, что власти Украины не привели конкретных фактов, которые могли бы быть расценены как административная практика. В жалобе сделаны лишь ссылки на одиночные доклады Управления Верховного комиссара по правам человека и Совместной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые не свидетельствуют о системности и повторяемости якобы имевших место обстоятельств. Государство-заявитель в принципе не представило достаточных доказательств наличия какого-либо нарушения статьи 4 Конвенции в настоящем деле", - подчеркнул российский представитель.
По его словам, указанные события относятся к периоду, который находится за пределами шестимесячного срока с момента их заявления властями Украины в ЕСПЧ. Также властями РФ не усматривается попыток Украины, направленных на исчерпание эффективных средств внутренней правовой защиты.
"В связи с этим полагаем, что данная жалоба в полной мере является неприемлемой и должна быть отклонена", - заключил Виноградов.
В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены.
Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.