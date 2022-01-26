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Виноградов отреагировал на жалобу Киева о принудительном труде в Донбассе
Виноградов отреагировал на жалобу Киева о принудительном труде в Донбассе - РИА Новости, 26.01.2022
Виноградов отреагировал на жалобу Киева о принудительном труде в Донбассе
Жалоба Украины в ЕСПЧ о "принудительном труде" в Донбассе неприемлема, речь в ней идет об ополченцах, а не о властях России, заявил уполномоченный представитель РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:01
2022-01-26T12:01
в мире
киев
страсбург
генеральная прокуратура рф
европейский суд по правам человека (еспч)
михаил виноградов
обсе
россия
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СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Жалоба Украины в ЕСПЧ о "принудительном труде" в Донбассе неприемлема, речь в ней идет об ополченцах, а не о властях России, заявил уполномоченный представитель РФ в ЕСПЧ Михаил Виноградов.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге начал в среду рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году."Не признавая своей ответственности, Российская Федерация в отношении предполагаемых нарушений утверждает, что власти Украины не привели конкретных фактов, которые могли бы быть расценены как административная практика. В жалобе сделаны лишь ссылки на одиночные доклады Управления Верховного комиссара по правам человека и Совместной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые не свидетельствуют о системности и повторяемости якобы имевших место обстоятельств. Государство-заявитель в принципе не представило достаточных доказательств наличия какого-либо нарушения статьи 4 Конвенции в настоящем деле", - подчеркнул российский представитель.По его словам, указанные события относятся к периоду, который находится за пределами шестимесячного срока с момента их заявления властями Украины в ЕСПЧ. Также властями РФ не усматривается попыток Украины, направленных на исчерпание эффективных средств внутренней правовой защиты."В связи с этим полагаем, что данная жалоба в полной мере является неприемлемой и должна быть отклонена", - заключил Виноградов.Ранее Украина подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе.В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены.Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.
https://ria.ru/20220126/donbass-1769551309.html
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в мире, киев, страсбург, генеральная прокуратура рф, европейский суд по правам человека (еспч), михаил виноградов, обсе, россия
12:01 26.01.2022
 
Виноградов отреагировал на жалобу Киева о принудительном труде в Донбассе

Представитель России в ЕСПЧ: жалоба Киева о принудительном труде в Донбассе неприемлема

© AP Photo / Alexei AlexandrovЛиния разграничения на востоке Украины в районе села Ясное
Линия разграничения на востоке Украины в районе села Ясное - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Alexei Alexandrov
Линия разграничения на востоке Украины в районе села Ясное
Читать ria.ru в
СТРАСБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Жалоба Украины в ЕСПЧ о "принудительном труде" в Донбассе неприемлема, речь в ней идет об ополченцах, а не о властях России, заявил уполномоченный представитель РФ в ЕСПЧ Михаил Виноградов.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге начал в среду рассмотрение жалоб Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.
"В отношении предполагаемого нарушения статьи 4 Конвенции власти Украины ссылаются на административную практику привлечения ополченцами – не властями Российской Федерации – так называемых военнопленных к принудительному труду", - сказал он, выступая в среду в суде.
"Не признавая своей ответственности, Российская Федерация в отношении предполагаемых нарушений утверждает, что власти Украины не привели конкретных фактов, которые могли бы быть расценены как административная практика. В жалобе сделаны лишь ссылки на одиночные доклады Управления Верховного комиссара по правам человека и Совместной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые не свидетельствуют о системности и повторяемости якобы имевших место обстоятельств. Государство-заявитель в принципе не представило достаточных доказательств наличия какого-либо нарушения статьи 4 Конвенции в настоящем деле", - подчеркнул российский представитель.
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По его словам, указанные события относятся к периоду, который находится за пределами шестимесячного срока с момента их заявления властями Украины в ЕСПЧ. Также властями РФ не усматривается попыток Украины, направленных на исчерпание эффективных средств внутренней правовой защиты.
"В связи с этим полагаем, что данная жалоба в полной мере является неприемлемой и должна быть отклонена", - заключил Виноградов.
Ранее Украина подала несколько исков в ЕСПЧ против РФ, они касаются Крыма и Донбасса. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе.
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В июле 2020 года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Впоследствии все эти жалобы были объединены.
Россия 22 июля того же года подала в ЕСПЧ первую в истории страны межгосударственную жалобу против Украины. В частности, в этой жалобе РФ вменяет Киеву крушение рейса MH17 вследствие незакрытия украинскими властями воздушного пространства, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РФ. Суд зарегистрировал жалобу, но пока не приступил к ее рассмотрению.
 
В миреКиевСтрасбургГенеральная прокуратура РФЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Михаил ВиноградовОБСЕРоссия
 
 
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