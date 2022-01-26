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Постпредство России заявило, что США саботируют борьбу с киберпреступностью
Постпредство России заявило, что США саботируют борьбу с киберпреступностью - РИА Новости, 26.01.2022
Постпредство России заявило, что США саботируют борьбу с киберпреступностью
США саботируют разработку конвенции по борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, считает постпредство РФ при... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T04:08
2022-01-26T04:08
в мире
сша
россия
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ООН, 26 янв – РИА Новости. США саботируют разработку конвенции по борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, считает постпредство РФ при ООН. Комментарий российской миссии опубликован в ответ на пресс-релиз постпредства США при ООН от 20 января, в котором американская сторона представила так называемый "перечень фактов" о "восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена".В постпредстве назвали лицемерными упоминания спецкомитета по киберпреступности в списке "заслуг" США в ООН. "США с самого начала выступали против создания этого комитета, всячески пытались сорвать принятие по инициативе России резолюции об его учреждении и до сих пор под разными предлогами саботируют разработку универсальной конвенции по противодействию использованию ИКТ в преступных целях", - указывает постпредство РФ при ООН.Москва напоминает, что инициатива выработки и согласования ответственного поведения государств в киберпространстве "принадлежит не США, а России, которая еще в 1998 году первой из государств-членов внесла этот вопрос на рассмотрение ГА ООН и уже больше двадцати лет продвигает эту концепцию". США же, по словам российской стороны, вплоть до последнего времени активно выступали против. В частности, США были против создания Рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по международной информационной безопасности и голосовали против российской резолюции, которая это предложила, отметила миссия РФ в ООН."Когда же стало понятно, что большинство членов международного сообщества поддерживает российские начинания, наши американские коллеги начали "переобуваться в воздухе". А теперь уже они дошли и до того, чтобы присваивать себе чужие заслуги", - сказано в комментарии российского постпредства."Что же касается американской "поддержки" работы РГОС, то достаточно напомнить, что делегация США открыто поддержала инспирированную другими западными странами во главе с Великобританией провокацию, целью которой был срыв содержательных дискуссий в группе под организационными предлогами", - говорится в сообщении постпредства РФ.
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в мире, сша, россия
04:08 26.01.2022
 
Постпредство России заявило, что США саботируют борьбу с киберпреступностью

Миссия России в ООН обвинила США в саботировании работы по конвенции о киберпреступности

© Fotolia / Francois DoisnelКомпьютеры
Компьютеры - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Fotolia / Francois Doisnel
Компьютеры
Читать ria.ru в
ООН, 26 янв – РИА Новости. США саботируют разработку конвенции по борьбе с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, считает постпредство РФ при ООН. Комментарий российской миссии опубликован в ответ на пресс-релиз постпредства США при ООН от 20 января, в котором американская сторона представила так называемый "перечень фактов" о "восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена".
"Мягко говоря, далеки от реальности утверждения постпредства США, что оно якобы помогало в 2021 году продвигать "созданные по инициативе США" рамки ответственного поведения государств в киберпространстве", - отмечает российская миссия.
В постпредстве назвали лицемерными упоминания спецкомитета по киберпреступности в списке "заслуг" США в ООН. "США с самого начала выступали против создания этого комитета, всячески пытались сорвать принятие по инициативе России резолюции об его учреждении и до сих пор под разными предлогами саботируют разработку универсальной конвенции по противодействию использованию ИКТ в преступных целях", - указывает постпредство РФ при ООН.
Москва напоминает, что инициатива выработки и согласования ответственного поведения государств в киберпространстве "принадлежит не США, а России, которая еще в 1998 году первой из государств-членов внесла этот вопрос на рассмотрение ГА ООН и уже больше двадцати лет продвигает эту концепцию". США же, по словам российской стороны, вплоть до последнего времени активно выступали против. В частности, США были против создания Рабочей группы ООН открытого состава (РГОС) по международной информационной безопасности и голосовали против российской резолюции, которая это предложила, отметила миссия РФ в ООН.
"Когда же стало понятно, что большинство членов международного сообщества поддерживает российские начинания, наши американские коллеги начали "переобуваться в воздухе". А теперь уже они дошли и до того, чтобы присваивать себе чужие заслуги", - сказано в комментарии российского постпредства.
"Что же касается американской "поддержки" работы РГОС, то достаточно напомнить, что делегация США открыто поддержала инспирированную другими западными странами во главе с Великобританией провокацию, целью которой был срыв содержательных дискуссий в группе под организационными предлогами", - говорится в сообщении постпредства РФ.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля 2021, 16:35
Россия внесла в ООН проект конвенции о борьбе с киберпреступностью
 
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