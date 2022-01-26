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Российские банки заметили рост интереса мошенников к онлайн-приложениям
Российские банки заметили рост интереса мошенников к онлайн-приложениям - РИА Новости, 26.01.2022
Российские банки заметили рост интереса мошенников к онлайн-приложениям
Российские банки видят рост интереса кибермошенников к онлайн-приложениям и в связи с этим усиливают антифрод-системы для обеспечения безопасности клиентов,... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T03:09
2022-01-26T03:09
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские банки видят рост интереса кибермошенников к онлайн-приложениям и в связи с этим усиливают антифрод-системы для обеспечения безопасности клиентов, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.Ранее в январе компания в сфере кибербезопасности Positive Technologies сообщила, что клиенты кредитных организаций, которые активно пользуются онлайн-банкингом, станут одной из главных целей хакеров в текущем году. Злоумышленники, по мнению специалистов, будут использовать как инструменты для взлома приложений, так и приемы социальной инженерии."Мы разделяем мнение, что в 2022 году одним из основных фокусов кибермошенников будут атаки на онлайн-банкинг клиентов кредитных учреждений", - заявил глава департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов. В первую очередь это обусловлено быстрым ростом количества клиентов, которые активно используют каналы дистанционного банковского обслуживания, пояснил он."Мы видим рост активности хакеров и предпринимаем все необходимые меры, чтобы усилить антифрод-систему и обезопасить своих клиентов", - сообщил директор по антифроду Экспобанка Игорь Ермак. В свою очередь начальник управления статистического анализа банка "Ренессанс Кредит" Сергей Афанасьев подчеркнул, что рост атак с выведыванием логина и пароля от онлайн-банкинга, по данным кредитных бюро, начался с середины прошлого года.В банке "Зенит" заявили, что мошенники сконцентрированы на менее затратном способе незаконного обогащения – введение клиентов банков в заблуждение. Взлом приложений, учитывая уровень защищенности финансовых организаций, может потребовать значительных расходов при непредсказуемом результате, подчеркнули в кредитной организации."Получив доступ к личному кабинету в интернет-банке, мошенники могут "обнулить" счета, в том числе депозиты", - отметил директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо. Он добавил, что отсутствие денег на карте уже не является причиной не опасаться хакеров. "Технологии сегодня позволяют клиентам оформить кредит непосредственно в мобильном или интернет-банке, и преступники все чаще нацелены именно на онлайн-кредиты с последующим переводом средств на свои счета", - предупредил эксперт.
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экономика, технологии, россия
03:09 26.01.2022
 
Российские банки заметили рост интереса мошенников к онлайн-приложениям

Российские банки усилили антифрод-системы для безопасности клиентов из-за кибермошенников

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКибермошенник
Кибермошенник - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Кибермошенник
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские банки видят рост интереса кибермошенников к онлайн-приложениям и в связи с этим усиливают антифрод-системы для обеспечения безопасности клиентов, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.
Ранее в январе компания в сфере кибербезопасности Positive Technologies сообщила, что клиенты кредитных организаций, которые активно пользуются онлайн-банкингом, станут одной из главных целей хакеров в текущем году. Злоумышленники, по мнению специалистов, будут использовать как инструменты для взлома приложений, так и приемы социальной инженерии.
"Мы разделяем мнение, что в 2022 году одним из основных фокусов кибермошенников будут атаки на онлайн-банкинг клиентов кредитных учреждений", - заявил глава департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов. В первую очередь это обусловлено быстрым ростом количества клиентов, которые активно используют каналы дистанционного банковского обслуживания, пояснил он.
"Мы видим рост активности хакеров и предпринимаем все необходимые меры, чтобы усилить антифрод-систему и обезопасить своих клиентов", - сообщил директор по антифроду Экспобанка Игорь Ермак. В свою очередь начальник управления статистического анализа банка "Ренессанс Кредит" Сергей Афанасьев подчеркнул, что рост атак с выведыванием логина и пароля от онлайн-банкинга, по данным кредитных бюро, начался с середины прошлого года.
В банке "Зенит" заявили, что мошенники сконцентрированы на менее затратном способе незаконного обогащения – введение клиентов банков в заблуждение. Взлом приложений, учитывая уровень защищенности финансовых организаций, может потребовать значительных расходов при непредсказуемом результате, подчеркнули в кредитной организации.
"Получив доступ к личному кабинету в интернет-банке, мошенники могут "обнулить" счета, в том числе депозиты", - отметил директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо. Он добавил, что отсутствие денег на карте уже не является причиной не опасаться хакеров. "Технологии сегодня позволяют клиентам оформить кредит непосредственно в мобильном или интернет-банке, и преступники все чаще нацелены именно на онлайн-кредиты с последующим переводом средств на свои счета", - предупредил эксперт.
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