https://ria.ru/20220126/khorvatiya-1769610977.html

Премьер Хорватии назвал слова президента об отзыве военных из НАТО "чушью"

Премьер Хорватии назвал слова президента об отзыве военных из НАТО "чушью" - РИА Новости, 26.01.2022

Премьер Хорватии назвал слова президента об отзыве военных из НАТО "чушью"

Премьер Хорватии Андрей Пленкович назвал "чушью" слова президента Зорана Милановича об отзыве военных из НАТО при обострении на Украине и уточнил, что... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:27

2022-01-26T14:27

2022-01-26T14:31

в мире

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хорватия

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андрей пленкович

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГРАД, 26 янв – РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович назвал "чушью" слова президента Зорана Милановича об отзыве военных из НАТО при обострении на Украине и уточнил, что хорватский контингент ранее планово был возвращен из Польши, а также извинился перед Киевом.Во вторник Миланович заявил, что власти Хорватии в случае эскалации на Украине отзовут своих военнослужащих из сил НАТО в Восточной Европе, по его словам, речь идет о "политике администрации президента США". Украинский МИД назвал недопустимыми заявления президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и ситуации в стране и указал, что они идут вразрез с официальной позицией страны и вредят отношениям, и требует их официального опровержения. За свои слова президент Хорватии в тот же день попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" как "антиукраинский пропагандист"."С учетом того, что на Украине наших военнослужащих нет, а контингент, размещенный в Польше, вернулся, не знаю, об отзыве каких военных думает президент. Его заявление о коррумпированности Украины не является нашей позицией, и от имени правительства приношу извинения украинцам за такую чушь", - написал глава правительства в Twitter."Политикой Хорватии является деэскалация напряженности, предотвращение конфликтов и поддержка целостности Украины. Это наша фундаментальная позиция, вклад – исключительно опыт Хорватии по мирной реинтеграции, можем его предложить как модель решения и реинтеграции оккупированных территорий Украины", - заявил Пленкович.Из Польши 24 января в Хорватию вернулся восьмой контингент военнослужащих HRVCON который составляют 80 участников миссии НАТО "Расширенное передовое присутствие" (enhance Forward Presence – eFP). По данным минобороны республики в миссии остались четыре хорватских офицера, дата прибытия нового контингента не раскрывается.Пленкович недавно посетил с рабочим визитом Киев, где 8 декабря с президентом Украины Владимиром Зеленским подписал совместную декларацию по европейской перспективе Украины. Документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Хорватией в рамках стратегического курса государства на обретение полноправного членства в ЕС. Граждане Хорватии критически и саркастически комментировали визит главы кабмина в соцсетях правительства, а президент Миланович назвал поездку "шарлатанством" на фоне напряженности на границах Украины.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее, комментируя предложение премьера Хорватии Пленковича рассмотреть опыт мирной реинтеграции хорватских территорий для урегулирования кризиса на Украине, заявила, что существуют минские договоренности и иные рецепты в этой ситуации не требуются.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220125/mirotvorets-1769519785.html

https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html

https://ria.ru/20210823/reintegratsiya-1746860827.html

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в мире, украина, хорватия, владимир зеленский, нато, зоран миланович, андрей пленкович, ситуация в днр и лнр