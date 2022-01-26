https://ria.ru/20220126/khleb-1769606574.html

В Геленджике объяснили акцию с раздачей "блокадного" хлеба

В Геленджике объяснили акцию с раздачей "блокадного" хлеба - РИА Новости, 26.01.2022

В Геленджике объяснили акцию с раздачей "блокадного" хлеба

"Блокадные пайки", акцию с которыми проводит геленджикский хлебозавод, не продаются, а раздаются бесплатно, сообщил РИА Новости управляющий предприятием Дмитрий РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:09

2022-01-26T14:09

2022-01-26T15:26

общество

краснодарский край

геленджик

блокада ленинграда (1941-1944)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156292/88/1562928839_0:0:3046:1713_1920x0_80_0_0_6fd2aba9a3a379e0fb318f4698ee69c2.jpg

КРАСНОДАР, 26 янв — РИА Новости. "Блокадные пайки", акцию с которыми проводит геленджикский хлебозавод, не продаются, а раздаются бесплатно, сообщил РИА Новости управляющий предприятием Дмитрий Козлов.Во вторник там объявили, что смогли восстановить рецептуру хлеба, который раздавался в блокадном Ленинграде. В инстаграм-аккаунте предприятия сообщалось, что приобрести хлеб можно в любом магазине фирменной сети, акция продлится с 25 по 27 января, при этом количество продукта ограничено. Отвечая на вопрос подписчика о стоимости, редактор аккаунта ответил: "Пятьдесят два рубля". После этого в телеграм-каналах появились возмущенные отклики кубанцев, критикующих практику "оценки блокадного хлеба"."Мы этот хлеб по просьбе администрации нашей раздаем; на центральной площади в Геленджике, по округам, в школах проходят уроки мужества… "Почем?" — вопрос некорректный… По акции раздается бесплатно. Некоторые люди просто заказывают… Это частные случаи", — рассказал агентству управляющий хлебозаводом.Он также заявил, что мероприятие проходило в городе и в прошлые годы.Позднее пост отредактировали: из него удалили данные о стоимости, появилась запись о решении убрать продукт из торговой сети, чтобы не оскорблять чувства блокадников. Там также добавили, что на центральной площади города раздадут более тысячи бесплатных пайков всем желающим.

https://ria.ru/20210930/blokada-1752386272.html

https://ria.ru/20210129/krym-1595118738.html

краснодарский край

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, краснодарский край, геленджик, блокада ленинграда (1941-1944)