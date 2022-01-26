14:09 26.01.2022 (обновлено: 15:26 26.01.2022)
В Геленджике объяснили акцию с раздачей "блокадного" хлеба
Геленджикский хлебозавод заявил, что не продает, а раздает "блокадный" хлеб бесплатно
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОдин из экспонатов в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда
Один из экспонатов в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Архивное фото
КРАСНОДАР, 26 янв — РИА Новости. "Блокадные пайки", акцию с которыми проводит геленджикский хлебозавод, не продаются, а раздаются бесплатно, сообщил РИА Новости управляющий предприятием Дмитрий Козлов.
Во вторник там объявили, что смогли восстановить рецептуру хлеба, который раздавался в блокадном Ленинграде. В инстаграм-аккаунте предприятия сообщалось, что приобрести хлеб можно в любом магазине фирменной сети, акция продлится с 25 по 27 января, при этом количество продукта ограничено. Отвечая на вопрос подписчика о стоимости, редактор аккаунта ответил: "Пятьдесят два рубля". После этого в телеграм-каналах появились возмущенные отклики кубанцев, критикующих практику "оценки блокадного хлеба".
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"Мы этот хлеб по просьбе администрации нашей раздаем; на центральной площади в Геленджике, по округам, в школах проходят уроки мужества… "Почем?" — вопрос некорректный… По акции раздается бесплатно. Некоторые люди просто заказывают… Это частные случаи", — рассказал агентству управляющий хлебозаводом.
Он также заявил, что мероприятие проходило в городе и в прошлые годы.
Позднее пост отредактировали: из него удалили данные о стоимости, появилась запись о решении убрать продукт из торговой сети, чтобы не оскорблять чувства блокадников. Там также добавили, что на центральной площади города раздадут более тысячи бесплатных пайков всем желающим.
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