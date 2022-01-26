https://ria.ru/20220126/kharkov-1769639193.html

В Харькове назвали ситуацию на границе с Россией стабильной

В Харькове назвали ситуацию на границе с Россией стабильной - РИА Новости, 26.01.2022

В Харькове назвали ситуацию на границе с Россией стабильной

Ситуация на украино-российской границе в Харьковской области стабильна, украинские пограничники готовы к развитию любых сценариев, сообщил в среду председатель... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:35

2022-01-26T16:35

2022-01-26T16:35

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КИЕВ, 26 янв - РИА Новости. Ситуация на украино-российской границе в Харьковской области стабильна, украинские пограничники готовы к развитию любых сценариев, сообщил в среду председатель областной государственной администрации Олег Синегубов.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что вторжение РФ может произойти в крупные города Украины под предлогом защиты русскоязычного населения, в частности, может быть "оккупированным" Харьков. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, комментируя слова Зеленского, заявил, что "это был просто пример, гипотетический сценарий". В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан не паниковать после заявлений Зеленского и заверил, что в городе готовы дать отпор."Проверил лично, что ситуация на украинско-российской границе в пределах Харьковской области абсолютно стабильна, и днем и ночью проводится патрулирование. Нестандартных активных действий со стороны сопредельного государства нет", - написал Синегубов на своей странице в Facebook.Он сообщил, что ознакомился с состоянием инженерно-технического обустройства границы Украины с РФ и осмотрел защитную инфраструктуру. По его словам, проведены необходимые работы по инженерно-техническому обустройству во всех приграничных районах области."Наши пограничники круглосуточно контролируют территорию, работает эффективная система дистанционного видеонаблюдения. Личный состав работает в усиленном режиме, готов к развитию любых сценариев и применению резерва. Как отмечает командование, сегодня область как никогда подготовлена", - добавил Синегубов.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220126/kharkov-1769531095.html

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в мире, украина, харьков, харьковская область, ситуация в днр и лнр, россия