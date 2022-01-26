https://ria.ru/20220126/khabarovsk-1769531614.html

В Хабаровске поступили сообщения о минировании 70 школ

В Хабаровске поступили сообщения о минировании 70 школ - РИА Новости, 26.01.2022

В Хабаровске поступили сообщения о минировании 70 школ

Все 70 школ Хабаровска эвакуируют из-за письма с угрозами, учреждения проверяют спецслужбы, говорится на сайте городской администрации. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T03:29

2022-01-26T03:29

2022-01-26T04:25

происшествия

хабаровск

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Все 70 школ Хабаровска эвакуируют из-за письма с угрозами, учреждения проверяют спецслужбы, говорится на сайте городской администрации.Подчеркивается, что ученики младших классов под присмотром педагогов ждут родителей в теплых помещения недалеко от школ. Старшеклассники отпущены по домам."Проведение второй смены зависит от скорости проверки учреждений спецслужбами", - добавляется в сообщении.В Хабаровске 18 января проводилась массовая эвакуация из-за сообщений о "минировании", которые оказались ложными.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. С прошлой недели возобновились сообщения в учебные заведения Дальнего Востока.

https://ria.ru/20220124/minirovanie-1769258344.html

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происшествия, хабаровск, россия