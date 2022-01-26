03:29 26.01.2022 (обновлено: 04:25 26.01.2022)
В Хабаровске поступили сообщения о минировании 70 школ
В Хабаровске эвакуировали 70 школ из-за сообщений о минировании
Вид Хабаровска
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Все 70 школ Хабаровска эвакуируют из-за письма с угрозами, учреждения проверяют спецслужбы, говорится на сайте городской администрации.
"Сегодня, 26 января, на электронную почту мэрии поступило письмо с угрозами от неизвестных. В связи с этим управлением образования начата эвакуация всех школ города. Детей вывели из всех 70 учреждений", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ученики младших классов под присмотром педагогов ждут родителей в теплых помещения недалеко от школ. Старшеклассники отпущены по домам.
"Проведение второй смены зависит от скорости проверки учреждений спецслужбами", - добавляется в сообщении.
В Хабаровске 18 января проводилась массовая эвакуация из-за сообщений о "минировании", которые оказались ложными.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. С прошлой недели возобновились сообщения в учебные заведения Дальнего Востока.
24 января, 14:34В Крыму возбудили уголовное дело после волны "минирования" школ