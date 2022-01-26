https://ria.ru/20220126/kazaki-1769606731.html
Казаки ликвидируют последствия снегопада в Краснодарском крае
Казаки ликвидируют последствия снегопада в Краснодарском крае - РИА Новости, 26.01.2022
Казаки ликвидируют последствия снегопада в Краснодарском крае
Кубанские казаки пришли на помощь жителям Краснодарского края, где за последние дни выпало рекордное количество осадков. Более 2,5 тысячи казаков вместе с... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:10
2022-01-26T14:10
2022-01-26T14:10
российское казачество
краснодарский край
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Кубанские казаки пришли на помощь жителям Краснодарского края, где за последние дни выпало рекордное количество осадков. Более 2,5 тысячи казаков вместе с сотрудниками коммунальных служб расчищают тротуары, убирают территории храмов и школ, мемориальных комплексов, социально значимые места, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества.Казаки хуторских казачьих обществ расчистили территории городских детских садов, а также детских садов поселка Приреченский и станицы Бакинской. Они убрали снег на территории храмов в нескольких станицах. В Динском районе помимо школьных дворов и тротуаров они убрали снег на металлических мостах через реку.На Черноморском побережье в январе метеорологи также зафиксировали экстремальные погодные условия. Железная дорога от Сочи до Туапсе оказалась частично подтоплена. Казаки Туапсинского районного казачьего общества во главе с атаманом Михаилом Саморуковым помогали справляться со снегом пожилым людям."Мы расчищали от снега территории социальных объектов и помогли убрать снег во дворах тридцати ветеранов и пожилых одиноких туапсинцев", – отметил Саморуков.В пресс-службе рассказали, что помощь жителям во время погодных катаклизмов и ЧС – одно из основных направлений повседневной деятельности казаков.
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краснодарский край
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Кубанские казаки пришли на помощь жителям Краснодарского края, где за последние дни выпало рекордное количество осадков. Более 2,5 тысячи казаков вместе с сотрудниками коммунальных служб расчищают тротуары, убирают территории храмов и школ, мемориальных комплексов, социально значимые места, сообщает пресс-служба Всероссийского казачьего общества.
Казаки хуторских казачьих обществ расчистили территории городских детских садов, а также детских садов поселка Приреченский и станицы Бакинской. Они убрали снег на территории храмов в нескольких станицах. В Динском районе помимо школьных дворов и тротуаров они убрали снег на металлических мостах через реку.
На Черноморском побережье в январе метеорологи также зафиксировали экстремальные погодные условия. Железная дорога от Сочи до Туапсе оказалась частично подтоплена. Казаки Туапсинского районного казачьего общества во главе с атаманом Михаилом Саморуковым помогали справляться со снегом пожилым людям.
"Мы расчищали от снега территории социальных объектов и помогли убрать снег во дворах тридцати ветеранов и пожилых одиноких туапсинцев", – отметил Саморуков.
В пресс-службе рассказали, что помощь жителям во время погодных катаклизмов и ЧС – одно из основных направлений повседневной деятельности казаков.