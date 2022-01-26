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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220126/karantin-1769539400.html
Оперштаб разъяснил, как будут оформлять карантин по COVID-19 для контактных
Оперштаб разъяснил, как будут оформлять карантин по COVID-19 для контактных - РИА Новости, 26.01.2022
Оперштаб разъяснил, как будут оформлять карантин по COVID-19 для контактных
С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила карантина, согласно которым срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сокращается с 14 до семи... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T08:11
2022-01-26T11:37
распространение коронавируса
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила карантина, согласно которым срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сокращается с 14 до семи дней. Об этом сообщает в твиттере столичный оперативный штаб.Речь идет и о тех, кому уже выдали предписание Роспотребнадзора."Таким образом, для них, независимо от даты истечения карантина, указанного в выданном постановлении Роспотребнадзора, он истекает через семь дней с даты выдачи. Больничный в таком случае теперь также будет оформляться на семь дней с момента последнего контакта", — говорится в твите.Если больничный из-за контакта с зараженным открыт с 15 до 21 января, то его автоматически закроют 27 января, а если он оформлен после 21 января — то на седьмой день, уточнили в оперштабе.Там также напомнили, что больничные по карантину всегда закрывают дистанционно, приходить в поликлинику или вызывать врача на дом для этого не нужно. Затем листок нетрудоспособности автоматически направляют работодателю.Новые правила распространяются и на школы и детские сады. В тех классах и группах, где карантин длится уже семь и более дней, занятия возобновятся 26 или 27 января в зависимости от решения школы. По инициативе родителей уже действующий карантин может быть продлен до предписанных ранее 14 дней.Карантин и для самих больных COVID-19 также сократили до семи дней. По словам главного санитарного врача Анны Поповой, инкубационный период у людей, заразившихся омикрон-штаммом, составляет от двух до пяти дней.Сроки изоляции стали меньше и во многих других странах. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии она длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с инфицированными, могут вообще не соблюдать карантин.
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:11 26.01.2022 (обновлено: 11:37 26.01.2022)
 
Оперштаб разъяснил, как будут оформлять карантин по COVID-19 для контактных

Оперштаб Москвы разъяснил новые правила оформления карантина по COVID-19 для контактных

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в регистратуре поликлиники
Медицинский работник в регистратуре поликлиники - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Медицинский работник в регистратуре поликлиники . Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. С сегодняшнего дня вступают в силу новые правила карантина, согласно которым срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сокращается с 14 до семи дней. Об этом сообщает в твиттере столичный оперативный штаб.
Речь идет и о тех, кому уже выдали предписание Роспотребнадзора.
"Таким образом, для них, независимо от даты истечения карантина, указанного в выданном постановлении Роспотребнадзора, он истекает через семь дней с даты выдачи. Больничный в таком случае теперь также будет оформляться на семь дней с момента последнего контакта", — говорится в твите.
Если больничный из-за контакта с зараженным открыт с 15 до 21 января, то его автоматически закроют 27 января, а если он оформлен после 21 января — то на седьмой день, уточнили в оперштабе.
Там также напомнили, что больничные по карантину всегда закрывают дистанционно, приходить в поликлинику или вызывать врача на дом для этого не нужно. Затем листок нетрудоспособности автоматически направляют работодателю.
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Новые правила распространяются и на школы и детские сады. В тех классах и группах, где карантин длится уже семь и более дней, занятия возобновятся 26 или 27 января в зависимости от решения школы. По инициативе родителей уже действующий карантин может быть продлен до предписанных ранее 14 дней.
Карантин и для самих больных COVID-19 также сократили до семи дней. По словам главного санитарного врача Анны Поповой, инкубационный период у людей, заразившихся омикрон-штаммом, составляет от двух до пяти дней.
Сроки изоляции стали меньше и во многих других странах. Например, в США, Израиле, Греции и Швейцарии она длится пять дней, а в Германии привитые и переболевшие люди, которые контактировали с инфицированными, могут вообще не соблюдать карантин.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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