https://ria.ru/20220126/kadyrov-1769543818.html
Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях
Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях - РИА Новости, 26.01.2022
Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в посте на своем телеграм-канале заявил, что не видит себя на федеральных должностях — ни президентом, ни министром. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T09:10
2022-01-26T09:10
2022-01-26T10:35
политика
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в посте на своем телеграм-канале заявил, что не видит себя на федеральных должностях — ни президентом, ни министром.Комментируя свои слова о ситуации на Украине, Кадыров отметил, что высказывался как блогер и обычный человек, а не руководитель региона.Ранее глава Чечни заявил, что США используют Украину для размещения на ее территории военной базы и будь он на месте президента России, "давно забрал бы Украину". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свою очередь, напомнил, что основы внешней политики России, куда входит и Чечня, формирует Владимир Путин. Однако у Кадырова, , как и у любого гражданина, есть право выдвинуть кандидатуру на предстоящих выборах президента, добавили в Кремле.
https://ria.ru/20220125/chechnya-1769484979.html
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политика, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
09:10 26.01.2022 (обновлено: 10:35 26.01.2022)
Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях
Глава Чечни Кадыров: не вижу себя на федеральных должностях, ни президентом, ни министром