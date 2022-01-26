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Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях
Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях - РИА Новости, 26.01.2022
Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в посте на своем телеграм-канале заявил, что не видит себя на федеральных должностях — ни президентом, ни министром. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T09:10
2022-01-26T10:35
политика
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в посте на своем телеграм-канале заявил, что не видит себя на федеральных должностях — ни президентом, ни министром.Комментируя свои слова о ситуации на Украине, Кадыров отметил, что высказывался как блогер и обычный человек, а не руководитель региона.Ранее глава Чечни заявил, что США используют Украину для размещения на ее территории военной базы и будь он на месте президента России, "давно забрал бы Украину". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свою очередь, напомнил, что основы внешней политики России, куда входит и Чечня, формирует Владимир Путин. Однако у Кадырова, , как и у любого гражданина, есть право выдвинуть кандидатуру на предстоящих выборах президента, добавили в Кремле.
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политика, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
09:10 26.01.2022 (обновлено: 10:35 26.01.2022)
 
Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях

Глава Чечни Кадыров: не вижу себя на федеральных должностях, ни президентом, ни министром

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в посте на своем телеграм-канале заявил, что не видит себя на федеральных должностях — ни президентом, ни министром.
"Говорил всегда и повторяю, что не вижу себя на федеральных должностях ни в каком качестве: ни в качестве президента, ни в качестве министра и так далее. Мое место здесь, в Чеченской Республике, и отсюда я никуда не уйду", — подчеркнул он.
Комментируя свои слова о ситуации на Украине, Кадыров отметил, что высказывался как блогер и обычный человек, а не руководитель региона.
Ранее глава Чечни заявил, что США используют Украину для размещения на ее территории военной базы и будь он на месте президента России, "давно забрал бы Украину".
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свою очередь, напомнил, что основы внешней политики России, куда входит и Чечня, формирует Владимир Путин. Однако у Кадырова, , как и у любого гражданина, есть право выдвинуть кандидатуру на предстоящих выборах президента, добавили в Кремле.
Грозный - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
Вчера, 17:59
Кадыров объяснил слова о 300 миллиардах в год из федерального бюджета
 
ПолитикаРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
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