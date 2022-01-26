https://ria.ru/20220126/kadyrov-1769543818.html

Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях

Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях - РИА Новости, 26.01.2022

Кадыров заявил, что не видит себя на федеральных должностях

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в посте на своем телеграм-канале заявил, что не видит себя на федеральных должностях — ни президентом, ни министром. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T09:10

2022-01-26T09:10

2022-01-26T10:35

политика

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в посте на своем телеграм-канале заявил, что не видит себя на федеральных должностях — ни президентом, ни министром.Комментируя свои слова о ситуации на Украине, Кадыров отметил, что высказывался как блогер и обычный человек, а не руководитель региона.Ранее глава Чечни заявил, что США используют Украину для размещения на ее территории военной базы и будь он на месте президента России, "давно забрал бы Украину". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свою очередь, напомнил, что основы внешней политики России, куда входит и Чечня, формирует Владимир Путин. Однако у Кадырова, , как и у любого гражданина, есть право выдвинуть кандидатуру на предстоящих выборах президента, добавили в Кремле.

https://ria.ru/20220125/chechnya-1769484979.html

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политика, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)