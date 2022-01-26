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В Воронеже пьяный американец избил полицейского
В Воронеже пьяный американец избил полицейского - РИА Новости, 26.01.2022
В Воронеже пьяный американец избил полицейского
В Воронеже американца задержали по уголовному делу после того, как он, по предварительным данным, устроил дебош в вагоне пассажирского поезда и избил... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:11
2022-01-26T12:31
происшествия
воронеж
следственный комитет россии (ск рф)
сша
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Воронеже американца задержали по уголовному делу после того, как он, по предварительным данным, устроил дебош в вагоне пассажирского поезда и избил полицейского, рассказали РИА Новости в среду в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего гражданина США по признакам преступления... "применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", - сказали в ведомстве.По предварительным данным, вечером 17 января (ранее об этом ЧП не сообщалось) в дежурную часть Юго-Восточного линейного отдела МВД на транспорте доставили американца, который в пьяном виде "нарушал общественный порядок в вагоне пассажирского поезда". Более того, мужчина несколько раз ударил ногой полицейского, полагает СК РФ."Нападавший задержан по подозрению в совершении указанного преступления, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.Максимальная санкция по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" - лишение свободы на срок до пяти лет.Похожая история произошла в Москве в августе 2019 года, когда бывший студент из Техаса Тревор Рид, перебрав водки, поругался на улице с двумя женщинами, после чего по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он начал бить полицейских, едва не спровоцировав ДТП. Согласно материалам дела, во время задержания молодой человек был сильно пьян: в крови нашли 3 промилле алкоголя. Это соответствует тяжелому опьянению.Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку. Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что перебравшего гостя дежурные отвезут в больницу. В итоге в 2020 году Головинский суд Москвы приговорил Рида к девяти годам колонии. Сейчас он отбывает срок в Мордовии.
https://ria.ru/20220114/moskva-1767814444.html
https://ria.ru/20210602/parkovka-1735336811.html
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происшествия, воронеж, следственный комитет россии (ск рф), сша, россия
12:11 26.01.2022 (обновлено: 12:31 26.01.2022)
 
В Воронеже пьяный американец избил полицейского

В Воронеже задержали гражданина США, пьяным избившего полицейского

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Служебный автомобиль Следственного комитета РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В Воронеже американца задержали по уголовному делу после того, как он, по предварительным данным, устроил дебош в вагоне пассажирского поезда и избил полицейского, рассказали РИА Новости в среду в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего гражданина США по признакам преступления... "применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", - сказали в ведомстве.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 12:14
В Москве задержали американца по подозрению в педофилии, сообщил источник
По предварительным данным, вечером 17 января (ранее об этом ЧП не сообщалось) в дежурную часть Юго-Восточного линейного отдела МВД на транспорте доставили американца, который в пьяном виде "нарушал общественный порядок в вагоне пассажирского поезда". Более того, мужчина несколько раз ударил ногой полицейского, полагает СК РФ.
"Нападавший задержан по подозрению в совершении указанного преступления, по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ведомстве.
Полиция - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня 2021, 21:45
В Химках мужчина избил полицейских из-за парковочного места
Максимальная санкция по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" - лишение свободы на срок до пяти лет.
Похожая история произошла в Москве в августе 2019 года, когда бывший студент из Техаса Тревор Рид, перебрав водки, поругался на улице с двумя женщинами, после чего по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он начал бить полицейских, едва не спровоцировав ДТП. Согласно материалам дела, во время задержания молодой человек был сильно пьян: в крови нашли 3 промилле алкоголя. Это соответствует тяжелому опьянению.
Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку. Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что перебравшего гостя дежурные отвезут в больницу. В итоге в 2020 году Головинский суд Москвы приговорил Рида к девяти годам колонии. Сейчас он отбывает срок в Мордовии.
Американский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских, во время апелляционного заседания в Мосгорсуде. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня 2021, 22:55
Госдеп прокомментировал приговор американцу Риду
 
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