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Ивантер переизбран председателем совета НП "Лизинговый союз" при ТПП РФ
Ивантер переизбран председателем совета НП "Лизинговый союз" при ТПП РФ - РИА Новости, 26.01.2022
Ивантер переизбран председателем совета НП "Лизинговый союз" при ТПП РФ
Генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер вновь избран председателем совета некоммерческого партнерства "Лизинговый союз" при Торгово-промышленной... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:06
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер вновь избран председателем совета некоммерческого партнерства "Лизинговый союз" при Торгово-промышленной палате РФ, соответствующее решение принято на годовом собрании организации, сообщает пресс-служба ВТБ.Ивантер уже четвертый год подряд избирается на этот пост.Подкомитет ТПП РФ по лизингу и его базовая организация НП "Лизинговый союз" — первое в России профессиональное объединение лизингодателей, представляющее интересы отрасли на государственном уровне. ВТБ Лизинг вошел в состав организации в январе 2019 года, тогда же Дмитрий Ивантер впервые был избран на пост председателя совета партнерства. Сейчас в состав подкомитета и партнерства входят свыше 30 лизинговых компаний.
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втб, втб лизинг
12:06 26.01.2022
 

Ивантер переизбран председателем совета НП "Лизинговый союз" при ТПП РФ

© Фото : предоставлено пресс-службой ВТБГлава ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер
Глава ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой ВТБ
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер вновь избран председателем совета некоммерческого партнерства "Лизинговый союз" при Торгово-промышленной палате РФ, соответствующее решение принято на годовом собрании организации, сообщает пресс-служба ВТБ.
Ивантер уже четвертый год подряд избирается на этот пост.
Подкомитет ТПП РФ по лизингу и его базовая организация НП "Лизинговый союз" — первое в России профессиональное объединение лизингодателей, представляющее интересы отрасли на государственном уровне. ВТБ Лизинг вошел в состав организации в январе 2019 года, тогда же Дмитрий Ивантер впервые был избран на пост председателя совета партнерства. Сейчас в состав подкомитета и партнерства входят свыше 30 лизинговых компаний.
"Для отрасли 2021 год был очень удачным. По оценкам агентства эксперт РА, объем нового лизингового бизнеса по его итогам может достичь 2 трлн рублей, и это беспрецедентный результат для нашего рынка. В прошлом году в индустрии было много бурных дискуссий с различными государственными органами – по поводу регулирования, субсидирования и дальнейшего развития отрасли в целом. В этом году в рамках деятельности Лизингового союза мы продолжим диалог с властью и так же активно будем вовлекаться в процессы по совершенствованию законодательства и государственных программ, для того чтобы выработанные в результате механизмы соотносились с реалиями и способствовали реализации потенциала лизингового бизнеса, а также развитию бизнеса наших клиентов", - отметил Ивантер.
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