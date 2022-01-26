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Итальянские предприниматели назвали Россию надежным партнером
Итальянские предприниматели назвали Россию надежным партнером - РИА Новости, 26.01.2022
Итальянские предприниматели назвали Россию надежным партнером
Итальянские предприниматели считают Россию надежным партнером и считают, что в отношениях двух стран остается большой нереализованный потенциал, говорится в... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T18:59
2022-01-26T20:40
экономика
италия
владимир путин
итало-российская торговая палата
россия
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РИМ, 26 янв – РИА Новости. Итальянские предприниматели считают Россию надежным партнером и считают, что в отношениях двух стран остается большой нереализованный потенциал, говорится в заявлении Итало-Российской торговой палаты после встречи итальянского бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным.Как отмечается в сообщении, президент РФ оперативно ответил на вопросы предпринимателей и выразил готовность развивать сотрудничество между двумя странами и привлекать в РФ итальянский бизнес, "создавая благоприятные и стабильные условия с социально-экономической точки зрения для разработки стратегических бизнес-планов итальянских компаний"."Итало-Российская торговая палата и итальянский деловой мир смотрят на Россию как на надежного партнера, и я считаю, что в двусторонних экономических отношениях еще есть большой неиспользованный потенциал, реализовать который наша задача", - сказал Трани.Торговая палата подчеркнула, что отличительной чертой видеомоста стал открытый диалог между участниками о торговых, экономических и промышленных связях Италии и России. Встреча продолжалась 2,5 часа.Ее участники, как отмечается, могли "задавать вопросы, представлять проблемы и сомнения вплоть до предложения решений непосредственно президенту Путину, тем самым ведя диалог без политической риторики". Этот диалог коснулся "коммерческих вопросов, экономической ситуации в РФ, промышленной политики, инноваций и исследований, экологических проблем, вплоть до административных вопросов для предприятий малого и среднего бизнеса, которые хотят развиваться в регионах России", сообщила ИРТП.
https://ria.ru/20220126/ekspo-1769605365.html
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экономика, италия, владимир путин, итало-российская торговая палата, россия
18:59 26.01.2022 (обновлено: 20:40 26.01.2022)
 
Итальянские предприниматели назвали Россию надежным партнером

Итало-российская торговая палата: предприниматели назвали Россию надежным партнером

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями ведущих итальянских компаний
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями ведущих итальянских компаний - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями ведущих итальянских компаний
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РИМ, 26 янв – РИА Новости. Итальянские предприниматели считают Россию надежным партнером и считают, что в отношениях двух стран остается большой нереализованный потенциал, говорится в заявлении Итало-Российской торговой палаты после встречи итальянского бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Никогда не было так важно интенсифицировать экономический и предпринимательский диалог между Италией и Россией, как в этот исторический период. Я считаю, что дискуссия должна быть открытой, оставляя политическую риторику в стороне, чтобы совместно использовать возможности, которые может предложить многообещающее, но все еще неуверенное восстановление экономики, с участием как можно большего числа российских национальных игроков и партнеров", - сказал в заявлении президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.

Как отмечается в сообщении, президент РФ оперативно ответил на вопросы предпринимателей и выразил готовность развивать сотрудничество между двумя странами и привлекать в РФ итальянский бизнес, "создавая благоприятные и стабильные условия с социально-экономической точки зрения для разработки стратегических бизнес-планов итальянских компаний".
"Итало-Российская торговая палата и итальянский деловой мир смотрят на Россию как на надежного партнера, и я считаю, что в двусторонних экономических отношениях еще есть большой неиспользованный потенциал, реализовать который наша задача", - сказал Трани.
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Торговая палата подчеркнула, что отличительной чертой видеомоста стал открытый диалог между участниками о торговых, экономических и промышленных связях Италии и России. Встреча продолжалась 2,5 часа.
Ее участники, как отмечается, могли "задавать вопросы, представлять проблемы и сомнения вплоть до предложения решений непосредственно президенту Путину, тем самым ведя диалог без политической риторики". Этот диалог коснулся "коммерческих вопросов, экономической ситуации в РФ, промышленной политики, инноваций и исследований, экологических проблем, вплоть до административных вопросов для предприятий малого и среднего бизнеса, которые хотят развиваться в регионах России", сообщила ИРТП.
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ЭкономикаИталияВладимир ПутинИтало-российская торговая палатаРоссия
 
 
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