https://ria.ru/20220126/italiya-1769674267.html

Итальянские предприниматели назвали Россию надежным партнером

Итальянские предприниматели назвали Россию надежным партнером - РИА Новости, 26.01.2022

Итальянские предприниматели назвали Россию надежным партнером

Итальянские предприниматели считают Россию надежным партнером и считают, что в отношениях двух стран остается большой нереализованный потенциал, говорится в... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T18:59

2022-01-26T18:59

2022-01-26T20:40

экономика

италия

владимир путин

итало-российская торговая палата

россия

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РИМ, 26 янв – РИА Новости. Итальянские предприниматели считают Россию надежным партнером и считают, что в отношениях двух стран остается большой нереализованный потенциал, говорится в заявлении Итало-Российской торговой палаты после встречи итальянского бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным.Как отмечается в сообщении, президент РФ оперативно ответил на вопросы предпринимателей и выразил готовность развивать сотрудничество между двумя странами и привлекать в РФ итальянский бизнес, "создавая благоприятные и стабильные условия с социально-экономической точки зрения для разработки стратегических бизнес-планов итальянских компаний"."Итало-Российская торговая палата и итальянский деловой мир смотрят на Россию как на надежного партнера, и я считаю, что в двусторонних экономических отношениях еще есть большой неиспользованный потенциал, реализовать который наша задача", - сказал Трани.Торговая палата подчеркнула, что отличительной чертой видеомоста стал открытый диалог между участниками о торговых, экономических и промышленных связях Италии и России. Встреча продолжалась 2,5 часа.Ее участники, как отмечается, могли "задавать вопросы, представлять проблемы и сомнения вплоть до предложения решений непосредственно президенту Путину, тем самым ведя диалог без политической риторики". Этот диалог коснулся "коммерческих вопросов, экономической ситуации в РФ, промышленной политики, инноваций и исследований, экологических проблем, вплоть до административных вопросов для предприятий малого и среднего бизнеса, которые хотят развиваться в регионах России", сообщила ИРТП.

https://ria.ru/20220126/ekspo-1769605365.html

https://ria.ru/20220126/gaz-1769602764.html

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экономика, италия, владимир путин, итало-российская торговая палата, россия