В Риме заявили о готовности выполнить обязательства по НАТО
Министр обороны Гуэрини: Италия за диалог с Россией, но выполнит обязательства по НАТО
Американские военные в Италии
РИМ, 26 янв – РИА Новости. Италия выступает за поддержание диалога с Россией по ситуации по Украине, но готова выполнить свою часть обязательств в рамках натовской стратегии сдерживания, заявил министр обороны Лоренцо Гуэрини.
"Мы поддерживаем и одновременно поощряем любые усилия и форумы для обмена мнениями, открытые с Россией. Никто из нас не хочет усиливать напряженность, наоборот, все мы надеемся на сохранение и осуществление конструктивного диалога", - отметил глава итальянского военного ведомства в интервью газете la Repubblica.
В то же время Гуэрини указал на невозможность "ни в малейшей степени отступить от фундаментальных принципов безопасности, которые мы обязаны гарантировать, полностью осознавая последствия, вытекающие из дальнейшего ухудшения положения".
"Альянс предусмотрел усиление мер сдерживания на своем восточном фланге, в чем Италия участвует в рамках операций и миссий, уже получивших одобрение парламента. Если будут приняты дальнейшие решения по-прежнему в рамках натовской стратегии сдерживания, Италия внесет свой вклад и выполнит свою часть обязательств, вновь подтвердив ценность сплоченности альянса", - заверил глава минобороны.
В последнее время США и западные страны обвиняют Россию в якобы усилении "агрессивных действий" на границе с Украиной. В Москве бездоказательные обвинения отрицают, заявляя, что никого не должно интересовать, как Россия перемещает войска в пределах своей территории, никаких планов по вторжению на Украину не вынашивает и никогда не угрожала украинскому народу. РФ подчеркивает, что заявления об "агрессии" Москвы используются как предлог, чтобы разместить больше военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.