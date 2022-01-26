https://ria.ru/20220126/italiya-1769634318.html

В Риме заявили о готовности выполнить обязательства по НАТО

В Риме заявили о готовности выполнить обязательства по НАТО - РИА Новости, 26.01.2022

В Риме заявили о готовности выполнить обязательства по НАТО

Италия выступает за поддержание диалога с Россией по ситуации по Украине, но готова выполнить свою часть обязательств в рамках натовской стратегии сдерживания,... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:14

2022-01-26T16:14

2022-01-26T16:14

в мире

италия

нато

лоренцо гуэрини

россия

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РИМ, 26 янв – РИА Новости. Италия выступает за поддержание диалога с Россией по ситуации по Украине, но готова выполнить свою часть обязательств в рамках натовской стратегии сдерживания, заявил министр обороны Лоренцо Гуэрини."Мы поддерживаем и одновременно поощряем любые усилия и форумы для обмена мнениями, открытые с Россией. Никто из нас не хочет усиливать напряженность, наоборот, все мы надеемся на сохранение и осуществление конструктивного диалога", - отметил глава итальянского военного ведомства в интервью газете la Repubblica.В то же время Гуэрини указал на невозможность "ни в малейшей степени отступить от фундаментальных принципов безопасности, которые мы обязаны гарантировать, полностью осознавая последствия, вытекающие из дальнейшего ухудшения положения"."Альянс предусмотрел усиление мер сдерживания на своем восточном фланге, в чем Италия участвует в рамках операций и миссий, уже получивших одобрение парламента. Если будут приняты дальнейшие решения по-прежнему в рамках натовской стратегии сдерживания, Италия внесет свой вклад и выполнит свою часть обязательств, вновь подтвердив ценность сплоченности альянса", - заверил глава минобороны.В последнее время США и западные страны обвиняют Россию в якобы усилении "агрессивных действий" на границе с Украиной. В Москве бездоказательные обвинения отрицают, заявляя, что никого не должно интересовать, как Россия перемещает войска в пределах своей территории, никаких планов по вторжению на Украину не вынашивает и никогда не угрожала украинскому народу. РФ подчеркивает, что заявления об "агрессии" Москвы используются как предлог, чтобы разместить больше военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220125/nato-1769443985.html

https://ria.ru/20220125/nato-1769472188.html

италия

россия

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в мире, италия, нато, лоренцо гуэрини, россия