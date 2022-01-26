Песков оценил рекомендации итальянскому бизнесу не встречаться с Путиным
Песков о рекомендации бизнесу Италии не встречаться с Путиным: публикации недорого стоят
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Газетные сообщения о якобы рекомендациях итальянских властей своим бизнесменам не встречаться с президентом России Владимиром Путиным недорого стоят, три человека из-за болезни или графика не придут, а 16 будут, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Газета la Repubblica со ссылкой на источники в правительственном Дворце Киджи сообщила, что итальянское правительство обращалось к Итало-российской торговой палате за отменой встречи президента РФ с руководителями ведущих итальянских компаний.
"Газетные сообщения недорого стоят в наше время. Мы с вами не слышали никаких официальных заявлений от правительства Италии на этот счёт, я лишь могу вам сказать, что у нас действительно из того, что изначально планировалось, минус три человека: кто-то не смог, кто-то приболел, называть их не буду, это, наверное, их прерогатива или прерогатива организатора с итальянской стороны - это Итало-российская торговая палата. Остальные все на месте, очень представительный состав. Встреча будет по расписанию", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения итальянской газеты о рекомендациях не встречаться с Путиным.
Песков добавил, что 16 человек будут принимать участие.