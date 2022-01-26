Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/italiya-1769586535.html
Песков оценил рекомендации итальянскому бизнесу не встречаться с Путиным
Песков оценил рекомендации итальянскому бизнесу не встречаться с Путиным - РИА Новости, 26.01.2022
Песков оценил рекомендации итальянскому бизнесу не встречаться с Путиным
Газетные сообщения о якобы рекомендациях итальянских властей своим бизнесменам не встречаться с президентом России Владимиром Путиным недорого стоят, три... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:53
2022-01-26T12:53
в мире
италия
владимир путин
дмитрий песков
итало-российская торговая палата
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564052731_704:0:2897:1234_1920x0_80_0_0_a510ba5d6739ab5dc30fc5f4e6f8b3fe.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Газетные сообщения о якобы рекомендациях итальянских властей своим бизнесменам не встречаться с президентом России Владимиром Путиным недорого стоят, три человека из-за болезни или графика не придут, а 16 будут, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.Газета la Repubblica со ссылкой на источники в правительственном Дворце Киджи сообщила, что итальянское правительство обращалось к Итало-российской торговой палате за отменой встречи президента РФ с руководителями ведущих итальянских компаний.Песков добавил, что 16 человек будут принимать участие.Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, ожидается, что на встрече Путин и иностранный бизнес обсудят актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Италии, а также перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями двух стран.
https://ria.ru/20220126/vstrecha-1769585283.html
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564052731_1155:0:2708:1164_1920x0_80_0_0_2932e89071bb8e9be364dcac833a0912.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, владимир путин, дмитрий песков, итало-российская торговая палата, россия
12:53 26.01.2022
 
Песков оценил рекомендации итальянскому бизнесу не встречаться с Путиным

Песков о рекомендации бизнесу Италии не встречаться с Путиным: публикации недорого стоят

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Газетные сообщения о якобы рекомендациях итальянских властей своим бизнесменам не встречаться с президентом России Владимиром Путиным недорого стоят, три человека из-за болезни или графика не придут, а 16 будут, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Газета la Repubblica со ссылкой на источники в правительственном Дворце Киджи сообщила, что итальянское правительство обращалось к Итало-российской торговой палате за отменой встречи президента РФ с руководителями ведущих итальянских компаний.

"Газетные сообщения недорого стоят в наше время. Мы с вами не слышали никаких официальных заявлений от правительства Италии на этот счёт, я лишь могу вам сказать, что у нас действительно из того, что изначально планировалось, минус три человека: кто-то не смог, кто-то приболел, называть их не буду, это, наверное, их прерогатива или прерогатива организатора с итальянской стороны - это Итало-российская торговая палата. Остальные все на месте, очень представительный состав. Встреча будет по расписанию", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения итальянской газеты о рекомендациях не встречаться с Путиным.

Песков добавил, что 16 человек будут принимать участие.
Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, ожидается, что на встрече Путин и иностранный бизнес обсудят актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Италии, а также перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями двух стран.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
12:49
Встреча Путина с итальянским бизнесом не связана с санкциями, заявил Песков
 
В миреИталияВладимир ПутинДмитрий ПесковИтало-российская торговая палатаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08Глава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину
01:00"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНР
00:51В ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из Киева
00:42В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности
00:39Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в Крыму
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
23:52Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
23:51Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике
23:49Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в Донбассе
23:47США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров
23:44Украина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак
23:43Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям России
Лента новостейМолния
Глава минобороны Канады в ближайшие дни посетит Украину"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНРВ ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из КиеваВ Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасностиПушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в КрымуГрызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почвеПрогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил КозакСоветники глав "нормандского формата" согласовали коммюникеКозак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в ДонбассеСША идут на прямую конфронтацию с Россией, считает ДжабаровУкраина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям России