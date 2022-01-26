Песков оценил рекомендации итальянскому бизнесу не встречаться с Путиным

"Газетные сообщения недорого стоят в наше время. Мы с вами не слышали никаких официальных заявлений от правительства Италии на этот счёт, я лишь могу вам сказать, что у нас действительно из того, что изначально планировалось, минус три человека: кто-то не смог, кто-то приболел, называть их не буду, это, наверное, их прерогатива или прерогатива организатора с итальянской стороны - это Итало-российская торговая палата. Остальные все на месте, очень представительный состав. Встреча будет по расписанию", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения итальянской газеты о рекомендациях не встречаться с Путиным.