https://ria.ru/20220126/italiya-1769564141.html

СМИ: правительство Италии предлагало отменить встречу Путина с бизнесом

СМИ: правительство Италии предлагало отменить встречу Путина с бизнесом - РИА Новости, 26.01.2022

СМИ: правительство Италии предлагало отменить встречу Путина с бизнесом

Итальянское правительство обращалось к Итало-российской торговой палате с предложением об отмене встречи президента России Владимира Путина с руководителями... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T11:26

2022-01-26T11:26

2022-01-26T23:13

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РИМ, 26 янв — РИА Новости. Итальянское правительство обращалось к Итало-российской торговой палате с предложением об отмене встречи президента России Владимира Путина с руководителями ведущих итальянских компаний, сообщает газета la Repubblica со ссылкой на источники в правительственном Дворце Киджи.По информации издания, альтернативным предложением от Совмина Италии к организаторам было неучастие представителей итальянских компаний с госучастием. В этой связи отмечается, что во встрече не примут участие Клаудио Дескальци из нефтегазовой Eni и Марко Альвера из Snam, которая работает в сфере инфраструктуры добычи и транспортировки газа.Кроме того, la Repubblica со ссылкой на МИД Италии передает, что на встрече не будет итальянского посла в Москве Джорджо Стараче. В список участников попали такие крупные компании, как Pirelli, Enel и Generali. Видеоконференция с Путиным пройдет из двух отелей в Риме и Милане, прибывших попросят выключить телефоны, чтобы не вести ее запись.По информации другой ведущей газеты, Corriere della Sera, МИД Италии получил информацию о переговорах, но считает ее "частной инициативой на предпринимательском уровне".Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, ожидается, что на встрече Путин и иностранный бизнес обсудят актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Италии, а также перспективы дальнейшего расширения деловых связей предпринимателей двух стран. Отмечалось, что "особое внимание предполагается уделить возможностям наращивания взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и природосберегающих технологий".В последний раз Путин проводил встречу с представителями деловых кругов Италии в 2018 году в Кремле.

https://ria.ru/20220126/sanktsii-1769545110.html

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в мире, италия, владимир путин, россия