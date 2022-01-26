https://ria.ru/20220126/investitsii-1769611208.html
Путин назвал ключевой фактор инвестиционной привлекательности России
Путин назвал ключевой фактор инвестиционной привлекательности России - РИА Новости, 26.01.2022
Путин назвал ключевой фактор инвестиционной привлекательности России
Власти РФ намерены и в будущем уделять приоритетное внимание макроэкономической стабильности страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:27
2022-01-26T14:27
2022-01-26T14:27
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Власти РФ намерены и в будущем уделять приоритетное внимание макроэкономической стабильности страны, заявил президент России Владимир Путин."Полагаем, что ключевым фактором инвестиционной привлекательности России является макроэкономическая стабильность, обеспечению который мы уделяем и намерены уделять в будущем приоритетное внимание. Подчеркну, что вызванный пандемией глобальный экономический кризис сказался на нашей стране не так существенно, не так значительно, как на других государствах. Это стало возможным во многом благодаря структурной надёжности российской экономики", - сказал Путин в ходе общения с представителями итальянского бизнеса.
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экономика, владимир путин, россия
Путин назвал ключевой фактор инвестиционной привлекательности России
Путин назвал макроэкономическую стабильность ключевым фактором инвестпривлекательности