https://ria.ru/20220126/investitsii-1769611208.html

Путин назвал ключевой фактор инвестиционной привлекательности России

Путин назвал ключевой фактор инвестиционной привлекательности России - РИА Новости, 26.01.2022

Путин назвал ключевой фактор инвестиционной привлекательности России

Власти РФ намерены и в будущем уделять приоритетное внимание макроэкономической стабильности страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:27

2022-01-26T14:27

2022-01-26T14:27

экономика

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769431711_0:183:2978:1858_1920x0_80_0_0_9d25fa38c52fb7dff64f1db70425650e.jpg

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Власти РФ намерены и в будущем уделять приоритетное внимание макроэкономической стабильности страны, заявил президент России Владимир Путин."Полагаем, что ключевым фактором инвестиционной привлекательности России является макроэкономическая стабильность, обеспечению который мы уделяем и намерены уделять в будущем приоритетное внимание. Подчеркну, что вызванный пандемией глобальный экономический кризис сказался на нашей стране не так существенно, не так значительно, как на других государствах. Это стало возможным во многом благодаря структурной надёжности российской экономики", - сказал Путин в ходе общения с представителями итальянского бизнеса.

https://ria.ru/20220126/sotrudnichestvo-1769609071.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владимир путин, россия