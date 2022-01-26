https://ria.ru/20220126/inoagenty-1769701494.html

В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации

В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации - РИА Новости, 26.01.2022

В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО ИД "Новая глава"* и ООО "ЛПНМ"*, созданные гражданами, ранее... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T22:57

2022-01-26T22:57

2022-01-26T22:57

общество

министерство юстиции рф (минюст россии)

россия

иноагенты

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО ИД "Новая глава"* и ООО "ЛПНМ"*, созданные гражданами, ранее внесенными в данный перечень, следует из соответствующего реестра на сайте ведомства.В реестр включены общество с ограниченной ответственностью "издательский дом "Новая глава"* и общество с ограниченной ответственностью "ЛПНМ"*, - следует из соответствующего перечня.Согласно реестру, указанные юридические лица были учреждены гражданами, ранее включенными в реестр. В частности, ООО ИД "Новая глава" - Алиной Григорьевой** и Андреем Григорьевым**, а ООО "ЛПНМ" - Максимом Заговорой**.Как отмечают в Минюсте, речь идет о добросовестном выполнении данными гражданами требований закона, установленных для включенных в реестр и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.* СМИ, выполняющее функции иноагента** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220125/spisok-1769394901.html

https://ria.ru/20220124/sud-1769232019.html

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общество, министерство юстиции рф (минюст россии), россия, иноагенты