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В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации
В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации - РИА Новости, 26.01.2022
В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации
Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО ИД "Новая глава"* и ООО "ЛПНМ"*, созданные гражданами, ранее... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T22:57
2022-01-26T22:57
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
иноагенты
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО ИД "Новая глава"* и ООО "ЛПНМ"*, созданные гражданами, ранее внесенными в данный перечень, следует из соответствующего реестра на сайте ведомства.В реестр включены общество с ограниченной ответственностью "издательский дом "Новая глава"* и общество с ограниченной ответственностью "ЛПНМ"*, - следует из соответствующего перечня.Согласно реестру, указанные юридические лица были учреждены гражданами, ранее включенными в реестр. В частности, ООО ИД "Новая глава" - Алиной Григорьевой** и Андреем Григорьевым**, а ООО "ЛПНМ" - Максимом Заговорой**.Как отмечают в Минюсте, речь идет о добросовестном выполнении данными гражданами требований закона, установленных для включенных в реестр и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.* СМИ, выполняющее функции иноагента** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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общество, министерство юстиции рф (минюст россии), россия, иноагенты
22:57 26.01.2022
 
В реестр СМИ-иноагентов включили две новые организации

Минюст включил ООО ИД "Новая глава"* и ООО "ЛПНМ"* в реестр СМИ-иноагентов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Минюста России
Здание Минюста России - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Минюста России
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО ИД "Новая глава"* и ООО "ЛПНМ"*, созданные гражданами, ранее внесенными в данный перечень, следует из соответствующего реестра на сайте ведомства.
В реестр включены общество с ограниченной ответственностью "издательский дом "Новая глава"* и общество с ограниченной ответственностью "ЛПНМ"*, - следует из соответствующего перечня.
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Согласно реестру, указанные юридические лица были учреждены гражданами, ранее включенными в реестр. В частности, ООО ИД "Новая глава" - Алиной Григорьевой** и Андреем Григорьевым**, а ООО "ЛПНМ" - Максимом Заговорой**.
Как отмечают в Минюсте, речь идет о добросовестном выполнении данными гражданами требований закона, установленных для включенных в реестр и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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ОбществоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Россияиноагенты
 
 
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