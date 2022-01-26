https://ria.ru/20220126/ingushetiya-1769600797.html

В Ингушетии неизвестные обстреляли дом бывшего чиновника, сообщил источник

В Ингушетии неизвестные обстреляли дом бывшего чиновника, сообщил источник - РИА Новости, 26.01.2022

В Ингушетии неизвестные обстреляли дом бывшего чиновника, сообщил источник

Неизвестные в ночь на среду обстреляли в Назрани дом бывшего чиновника, возглавлявшего управление по делам религий, в результате никто не пострадал, сообщил РИА РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:49

2022-01-26T13:49

2022-01-26T13:49

происшествия

назрань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

НАЛЬЧИК, 26 янв – РИА Новости. Неизвестные в ночь на среду обстреляли в Назрани дом бывшего чиновника, возглавлявшего управление по делам религий, в результате никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.По его словам, сейчас правоохранители разыскивают стрелявших.

https://ria.ru/20220124/gall-1769312721.html

назрань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, назрань