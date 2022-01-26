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В Ингушетии неизвестные обстреляли дом бывшего чиновника, сообщил источник
В Ингушетии неизвестные обстреляли дом бывшего чиновника, сообщил источник - РИА Новости, 26.01.2022
В Ингушетии неизвестные обстреляли дом бывшего чиновника, сообщил источник
Неизвестные в ночь на среду обстреляли в Назрани дом бывшего чиновника, возглавлявшего управление по делам религий, в результате никто не пострадал, сообщил РИА РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T13:49
2022-01-26T13:49
происшествия
назрань
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НАЛЬЧИК, 26 янв – РИА Новости. Неизвестные в ночь на среду обстреляли в Назрани дом бывшего чиновника, возглавлявшего управление по делам религий, в результате никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.По его словам, сейчас правоохранители разыскивают стрелявших.
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происшествия, назрань
13:49 26.01.2022
 
В Ингушетии неизвестные обстреляли дом бывшего чиновника, сообщил источник

Источник: неизвестные обстреляли дом бывшего чиновника Сагова в Ингушетии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция
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НАЛЬЧИК, 26 янв – РИА Новости. Неизвестные в ночь на среду обстреляли в Назрани дом бывшего чиновника, возглавлявшего управление по делам религий, в результате никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"В ночь на среду неизвестные в Назрани обстреляли частное домовладение бывшего руководителя управления по делам религий при администрации главы Ингушетии Ахмеда Сагова. В результате обстрела никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас правоохранители разыскивают стрелявших.
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