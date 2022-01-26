Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/indiya-1769542378.html
Лукашенко поздравил президента Индии с Днем республики
Лукашенко поздравил президента Индии с Днем республики - РИА Новости, 26.01.2022
Лукашенко поздравил президента Индии с Днем республики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Индия и Белоруссия достигли определенных результатов взаимодействия и есть все предпосылки для вывода... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T08:59
2022-01-26T08:59
индия
белоруссия
александр лукашенко
рам натх ковинд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765872942_0:93:3071:1820_1920x0_80_0_0_c337cc42f6032958a1fe96a81fc8b4dc.jpg
МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Индия и Белоруссия достигли определенных результатов взаимодействия и есть все предпосылки для вывода отношений двух стран на новый уровень."На протяжении почти трех десятилетий отношения между нашими дружественными странами служат примером выгодного и устойчивого сотрудничества. За этот период Беларусь и Индия достигли определенных результатов взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной и других сферах", - говорится в опубликованном на сайте президента Белоруссии поздравлении Лукашенко президенту Индии Рама Натха Ковинду с днем республики.Лукашенко отметил, что между странами динамично развивается двусторонняя торговля, расширяются деловые контакты, но время требует, чтобы стороны ни на минуту не останавливались на достигнутом."Осуществление больших инвестиционных проектов, в том числе в перспективной отрасли фармацевтики, позволит нам вывести отношения на качественно новый уровень. Убежден, что для этого есть все предпосылки", - добавил президент Белоруссии.
https://ria.ru/20211230/indiya-1766165552.html
индия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765872942_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_a3005bb4cac1a14e969ec6930a5769ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, белоруссия, александр лукашенко, рам натх ковинд
08:59 26.01.2022
 
Лукашенко поздравил президента Индии с Днем республики

Президент Белоруссии Лукашенко: есть предпосылки для развития отношений Минска и Нью-Дели

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Индия и Белоруссия достигли определенных результатов взаимодействия и есть все предпосылки для вывода отношений двух стран на новый уровень.
"На протяжении почти трех десятилетий отношения между нашими дружественными странами служат примером выгодного и устойчивого сотрудничества. За этот период Беларусь и Индия достигли определенных результатов взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной и других сферах", - говорится в опубликованном на сайте президента Белоруссии поздравлении Лукашенко президенту Индии Рама Натха Ковинду с днем республики.
Лукашенко отметил, что между странами динамично развивается двусторонняя торговля, расширяются деловые контакты, но время требует, чтобы стороны ни на минуту не останавливались на достигнутом.
"Осуществление больших инвестиционных проектов, в том числе в перспективной отрасли фармацевтики, позволит нам вывести отношения на качественно новый уровень. Убежден, что для этого есть все предпосылки", - добавил президент Белоруссии.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 13:26
Путин отметил высокий уровень стратегического партнерства с Индией
 
ИндияБелоруссияАлександр ЛукашенкоРам Натх Ковинд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:00"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНР
00:51В ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из Киева
00:42В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности
00:39Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в Крыму
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
23:52Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
23:51Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике
23:49Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в Донбассе
23:47США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров
23:44Украина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак
23:43Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям России
23:38Предложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил Козак
Лента новостейМолния
"Бьются как рыба об лед": Козак оценил действия ЛНР и ДНРВ ДНР оценили эвакуацию западных дипломатов из КиеваВ Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасностиПушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в КрымуГрызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почвеПрогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил КозакСоветники глав "нормандского формата" согласовали коммюникеКозак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в ДонбассеСША идут на прямую конфронтацию с Россией, считает ДжабаровУкраина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям РоссииПредложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил Козак