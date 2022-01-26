https://ria.ru/20220126/indiya-1769542378.html
Лукашенко поздравил президента Индии с Днем республики
Лукашенко поздравил президента Индии с Днем республики - РИА Новости, 26.01.2022
Лукашенко поздравил президента Индии с Днем республики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Индия и Белоруссия достигли определенных результатов взаимодействия и есть все предпосылки для вывода... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T08:59
2022-01-26T08:59
2022-01-26T08:59
индия
белоруссия
александр лукашенко
рам натх ковинд
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МИНСК, 26 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Индия и Белоруссия достигли определенных результатов взаимодействия и есть все предпосылки для вывода отношений двух стран на новый уровень."На протяжении почти трех десятилетий отношения между нашими дружественными странами служат примером выгодного и устойчивого сотрудничества. За этот период Беларусь и Индия достигли определенных результатов взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной и других сферах", - говорится в опубликованном на сайте президента Белоруссии поздравлении Лукашенко президенту Индии Рама Натха Ковинду с днем республики.Лукашенко отметил, что между странами динамично развивается двусторонняя торговля, расширяются деловые контакты, но время требует, чтобы стороны ни на минуту не останавливались на достигнутом."Осуществление больших инвестиционных проектов, в том числе в перспективной отрасли фармацевтики, позволит нам вывести отношения на качественно новый уровень. Убежден, что для этого есть все предпосылки", - добавил президент Белоруссии.
https://ria.ru/20211230/indiya-1766165552.html
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индия, белоруссия, александр лукашенко, рам натх ковинд
Лукашенко поздравил президента Индии с Днем республики
Президент Белоруссии Лукашенко: есть предпосылки для развития отношений Минска и Нью-Дели