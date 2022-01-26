https://ria.ru/20220126/imperiya-1769611641.html

Президент Латвии обвинил Россию в попытке восстановить советскую империю

Президент Латвии обвинил Россию в попытке восстановить советскую империю - РИА Новости, 26.01.2022

Президент Латвии обвинил Россию в попытке восстановить советскую империю

Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что Россия хочет восстановить советскую империю, говорится в опубликованном на президентском сайте обращении главы... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:30

2022-01-26T14:30

2022-01-26T14:40

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РИГА, 26 янв – РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что Россия хочет восстановить советскую империю, говорится в опубликованном на президентском сайте обращении главы латвийского государства."Вторжение России в Грузию в 2008 году и ее агрессия против Украины, которая длится с 2014 года, демонстрирует намерение возобновить советскую империю, рухнувшую в 1990-1991 годах благодаря попыткам угнетенной нации восстановить свободу. Российское политическое мышление застряло в категориях империализма 19-го века, когда величие страны измерялось размером захваченных территорий, а Европа была поделена на сферы интересов великих держав", - заявил Левитс.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". РФ неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом минских соглашений.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220126/agressiya-1769591366.html

https://ria.ru/20220126/zakharova-1769565414.html

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в мире, украина, грузия, ссср, европа, латвия, нато, донбасс, эгилс левитс, россия