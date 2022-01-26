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Постпредство России призвало США исполнить обязательства по гумпомощи Сирии
Постпредство России призвало США исполнить обязательства по гумпомощи Сирии - РИА Новости, 26.01.2022
Постпредство России призвало США исполнить обязательства по гумпомощи Сирии
Постпредство РФ при ООН призывает США исполнить свои обязательства, касающиеся действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию, говорится РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T04:23
2022-01-26T04:59
в мире
сша
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ООН, 26 янв – РИА Новости. Постпредство РФ при ООН призывает США исполнить свои обязательства, касающиеся действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию, говорится в комментарии российской миссии. Комментарий постпредства опубликован в ответ на пресс-релиз постпредства США при ООН от 20 января, в котором американская сторона представила так называемый "перечень фактов" о "восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена".Постпредство РФ отмечает, что резолюция СБ ООН подразумевает выполнение ряда обязательств, в первую очередь со стороны США.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции, "Аль-Ярубия" на границе с Ираком и "Аль-Рамта" на границе с Иорданией. По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.Десятого июля 2021 года истекал срок работы единственного остававшегося на сирийской границе пограничного перехода ("Баб-эль-Хава"). Тем не менее Совбез ООН принял резолюцию РФ, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы этого КПП на полгода с возможностью дальнейшего продления еще на шесть месяцев. Шестимесячный срок истекал в январе 2022 года, работа "Баб-эль-Хава" была продлена еще на полгода. Условием действия перехода является в том числе наращивание доставки гуманитарной помощи через линии соприкосновения.
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в мире, сша, россия, сирия
04:23 26.01.2022 (обновлено: 04:59 26.01.2022)
 
Постпредство России призвало США исполнить обязательства по гумпомощи Сирии

Постпредство России призвало США исполнить обязательства по доставке гумпомощи в Сирию

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Сирия
Читать ria.ru в
ООН, 26 янв – РИА Новости. Постпредство РФ при ООН призывает США исполнить свои обязательства, касающиеся действия механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию, говорится в комментарии российской миссии. Комментарий постпредства опубликован в ответ на пресс-релиз постпредства США при ООН от 20 января, в котором американская сторона представила так называемый "перечень фактов" о "восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена".
Постпредство РФ отмечает, что резолюция СБ ООН подразумевает выполнение ряда обязательств, в первую очередь со стороны США.
"Россия свое слово сдержала, согласившись продлить работу трансграничного механизма еще на 6 месяцев. А вот американская сторона за истекшие полгода пока проявила себя неубедительно. Оставшиеся шесть месяцев – отличная возможность исправить ситуацию", - сказано в комментарии российского постпредства.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска - "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции, "Аль-Ярубия" на границе с Ираком и "Аль-Рамта" на границе с Иорданией. По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.
Десятого июля 2021 года истекал срок работы единственного остававшегося на сирийской границе пограничного перехода ("Баб-эль-Хава"). Тем не менее Совбез ООН принял резолюцию РФ, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы этого КПП на полгода с возможностью дальнейшего продления еще на шесть месяцев. Шестимесячный срок истекал в январе 2022 года, работа "Баб-эль-Хава" была продлена еще на полгода. Условием действия перехода является в том числе наращивание доставки гуманитарной помощи через линии соприкосновения.
Идлиб - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
02:50
Постпредство России в ООН: США укрепляют позиции террористов в Сирии
 
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