https://ria.ru/20220126/granitsa-1769700818.html

США встали на защиту границы, но ошиблись какой

Белый дом обвинили в защите не той границы - РИА Новости, 26.01.2022

США встали на защиту границы, но ошиблись какой

Администрация Белого дома, в частности Нэнси Пелоси, показывает серьезную озабоченность безопасностью украинской границы от вымышленной "российской агрессии",... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T22:48

2022-01-26T22:48

2022-01-26T22:48

в мире

украина

сша

нато

нэнси пелоси

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россия

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Администрация Белого дома, в частности Нэнси Пелоси, показывает серьезную озабоченность безопасностью украинской границы от вымышленной "российской агрессии", забывая о проблемах собственной страны, заявил в эфире телеканала Fox News ведущий Такер Карлсон.По информации телеканала, накануне администрация США провела конфиденциальный брифинг по Украине, одной из тем для обсуждения стал разработанный в срочном порядке законопроект, который в одном из подпунктов касается безопасности национальной границы этой страны."Когда дело доходит до границ, Нэнси Пелоси не шутит. Вы удивлены, услышав это? Ну, возможно, вы неправильно поняли. Пелоси говорит не о границе США, которая в настоящее время открыта. Она говорит об украинской границе, той, которая действительно имеет значение", — отметил в ироничной манере Карлсон.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала такие обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД также отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220125/oruzhie-1769520073.html

https://ria.ru/20220125/bayden-1769489299.html

украина

сша

россия

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в мире, украина, сша, нато, нэнси пелоси, ситуация в днр и лнр, россия