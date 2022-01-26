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https://ria.ru/20220126/granitsa-1769700818.html
США встали на защиту границы, но ошиблись какой
Белый дом обвинили в защите не той границы - РИА Новости, 26.01.2022
США встали на защиту границы, но ошиблись какой
Администрация Белого дома, в частности Нэнси Пелоси, показывает серьезную озабоченность безопасностью украинской границы от вымышленной "российской агрессии",... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T22:48
2022-01-26T22:48
в мире
украина
сша
нато
нэнси пелоси
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Администрация Белого дома, в частности Нэнси Пелоси, показывает серьезную озабоченность безопасностью украинской границы от вымышленной "российской агрессии", забывая о проблемах собственной страны, заявил в эфире телеканала Fox News ведущий Такер Карлсон.По информации телеканала, накануне администрация США провела конфиденциальный брифинг по Украине, одной из тем для обсуждения стал разработанный в срочном порядке законопроект, который в одном из подпунктов касается безопасности национальной границы этой страны."Когда дело доходит до границ, Нэнси Пелоси не шутит. Вы удивлены, услышав это? Ну, возможно, вы неправильно поняли. Пелоси говорит не о границе США, которая в настоящее время открыта. Она говорит об украинской границе, той, которая действительно имеет значение", — отметил в ироничной манере Карлсон.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала такие обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД также отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220125/oruzhie-1769520073.html
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в мире, украина, сша, нато, нэнси пелоси, ситуация в днр и лнр, россия
22:48 26.01.2022
 
Белый дом обвинили в защите не той границы

Fox News: безопасность границы Украины волнует администрацию США больше собственной

© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Администрация Белого дома, в частности Нэнси Пелоси, показывает серьезную озабоченность безопасностью украинской границы от вымышленной "российской агрессии", забывая о проблемах собственной страны, заявил в эфире телеканала Fox News ведущий Такер Карлсон.
По информации телеканала, накануне администрация США провела конфиденциальный брифинг по Украине, одной из тем для обсуждения стал разработанный в срочном порядке законопроект, который в одном из подпунктов касается безопасности национальной границы этой страны.
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"Когда дело доходит до границ, Нэнси Пелоси не шутит. Вы удивлены, услышав это? Ну, возможно, вы неправильно поняли. Пелоси говорит не о границе США, которая в настоящее время открыта. Она говорит об украинской границе, той, которая действительно имеет значение", — отметил в ироничной манере Карлсон.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала такие обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД также отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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В миреУкраинаСШАНАТОНэнси ПелосиСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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