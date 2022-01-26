США встали на защиту границы, но ошиблись какой

Белый дом обвинили в защите не той границы
Fox News: безопасность границы Украины волнует администрацию США больше собственной
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin во время военных учений в Донецкой области
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Администрация Белого дома, в частности Нэнси Пелоси, показывает серьезную озабоченность безопасностью украинской границы от вымышленной "российской агрессии", забывая о проблемах собственной страны, заявил в эфире телеканала Fox News ведущий Такер Карлсон.
"Когда дело доходит до границ, Нэнси Пелоси не шутит. Вы удивлены, услышав это? Ну, возможно, вы неправильно поняли. Пелоси говорит не о границе США, которая в настоящее время открыта. Она говорит об украинской границе, той, которая действительно имеет значение", — отметил в ироничной манере Карлсон.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала такие обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД также отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.