Киев готовит экстренный прием раненых в донбасские госпитали, заявили в ДНР
Представитель ДНР: госпитали в подконтрольных Киеву городах готовят к экстренному приему
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская"
Машина скорой помощи на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская"
ДОНЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что на подконтрольной Киеву территории Донецкой области готовят персонал госпиталей к приему раненых в экстренном режиме.
Представитель Народной милиции пояснил журналистам, что в военно-полевых госпиталях, в зоне операции объединенных сил, расположенных в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Константиновка, Курахово, Волноваха и Мариуполь, в экстренном порядке выписываются находящиеся на лечении больные и направляются к местам своей службы для амбулаторного лечения.
"Начальникам военных госпиталей командованием ООС поставлена задача, подготовить места для хранения донорской крови и быть в готовности к развертыванию дополнительных койко-мест, а также направить заявки на получение перевязочных материалов. С медицинским персоналом проведены тренировки по развертыванию и работе пунктов приема и сортировки раненых", - сказал журналистам представитель ведомства. Он отметил, что по данным от агентурных источников также ведется работа с военно-гражданскими администрациями Донецкой и Луганской областей.
"От наших агентурных источников получена информация, что руководству военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей предписано провести уточнение планов эвакуации жителей, проживающих в прифронтовых населенных пунктах, а также проверить транспортные средства и объекты, предназначенные для перевозки и размещения эвакуируемых граждан", - сказал представитель ведомства.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.