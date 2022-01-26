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Киев готовит экстренный прием раненых в донбасские госпитали, заявили в ДНР
Киев готовит экстренный прием раненых в донбасские госпитали, заявили в ДНР - РИА Новости, 26.01.2022
Киев готовит экстренный прием раненых в донбасские госпитали, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР заявила, что на подконтрольной Киеву территории Донецкой области готовят персонал госпиталей к приему раненых в экстренном режиме. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T11:47
2022-01-26T11:47
в мире
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что на подконтрольной Киеву территории Донецкой области готовят персонал госпиталей к приему раненых в экстренном режиме.Представитель Народной милиции пояснил журналистам, что в военно-полевых госпиталях, в зоне операции объединенных сил, расположенных в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Константиновка, Курахово, Волноваха и Мариуполь, в экстренном порядке выписываются находящиеся на лечении больные и направляются к местам своей службы для амбулаторного лечения."Начальникам военных госпиталей командованием ООС поставлена задача, подготовить места для хранения донорской крови и быть в готовности к развертыванию дополнительных койко-мест, а также направить заявки на получение перевязочных материалов. С медицинским персоналом проведены тренировки по развертыванию и работе пунктов приема и сортировки раненых", - сказал журналистам представитель ведомства. Он отметил, что по данным от агентурных источников также ведется работа с военно-гражданскими администрациями Донецкой и Луганской областей."От наших агентурных источников получена информация, что руководству военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей предписано провести уточнение планов эвакуации жителей, проживающих в прифронтовых населенных пунктах, а также проверить транспортные средства и объекты, предназначенные для перевозки и размещения эвакуируемых граждан", - сказал представитель ведомства.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220125/lnr-1769384883.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
11:47 26.01.2022
 
Киев готовит экстренный прием раненых в донбасские госпитали, заявили в ДНР

Представитель ДНР: госпитали в подконтрольных Киеву городах готовят к экстренному приему

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская"
Машина скорой помощи на контрольно-пропускном пункте Станица Луганская - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Машина скорой помощи на контрольно-пропускном пункте "Станица Луганская"
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ДОНЕЦК, 26 янв – РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила, что на подконтрольной Киеву территории Донецкой области готовят персонал госпиталей к приему раненых в экстренном режиме.
Представитель Народной милиции пояснил журналистам, что в военно-полевых госпиталях, в зоне операции объединенных сил, расположенных в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Константиновка, Курахово, Волноваха и Мариуполь, в экстренном порядке выписываются находящиеся на лечении больные и направляются к местам своей службы для амбулаторного лечения.
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"Начальникам военных госпиталей командованием ООС поставлена задача, подготовить места для хранения донорской крови и быть в готовности к развертыванию дополнительных койко-мест, а также направить заявки на получение перевязочных материалов. С медицинским персоналом проведены тренировки по развертыванию и работе пунктов приема и сортировки раненых", - сказал журналистам представитель ведомства. Он отметил, что по данным от агентурных источников также ведется работа с военно-гражданскими администрациями Донецкой и Луганской областей.
"От наших агентурных источников получена информация, что руководству военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей предписано провести уточнение планов эвакуации жителей, проживающих в прифронтовых населенных пунктах, а также проверить транспортные средства и объекты, предназначенные для перевозки и размещения эвакуируемых граждан", - сказал представитель ведомства.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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