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Госдума приняла в первом чтении проект о единых правилах онлайн-голосования
Госдума приняла в первом чтении проект о единых правилах онлайн-голосования - РИА Новости, 26.01.2022
Госдума приняла в первом чтении проект о единых правилах онлайн-голосования
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования в... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:15
2022-01-26T17:21
политика
госдума рф
россия
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования в России.Законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования был внесен в Госдуму единороссами Дмитрием Ламейкиным и Дмитрием Вяткиным 16 декабря 2021 года.В частности, проект закрепляет проведение электронного голосования с использованием системы ГАС "Выборы" и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям Центризбиркома (ЦИК).Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы власти и на референдуме, порядок голосования также закрепят за ЦИК, как и решение в случае совмещения дней голосования с выборами другого уровня.Кроме того, законопроект устанавливает обязательное прохождение избирателями процедуры идентификации, аутентификации и подтверждения личности; предусматривает анонимизацию результатов волеизъявления, их шифрование во время голосования и дешифрование после завершения голосования."При проведении дистанционного электронного голосования обеспечивается возможность осуществления волеизъявления избирателем, участником референдума и формирования данных об итогах дистанционного электронного голосования с учетом неизменности сохраняемых результатов волеизъявления избирателей, участников референдума и соблюдения тайны голосования, а также невозможность установления связи между персональными данными избирателя, участника референдума и результатом его волеизъявления", - следует из пояснительной записки.
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политика, госдума рф, россия
17:15 26.01.2022 (обновлено: 17:21 26.01.2022)
 
Госдума приняла в первом чтении проект о единых правилах онлайн-голосования

Госдума приняла в первом чтении законопроект о единых правилах онлайн-голосования

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ
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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования в России.
Законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования был внесен в Госдуму единороссами Дмитрием Ламейкиным и Дмитрием Вяткиным 16 декабря 2021 года.
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В частности, проект закрепляет проведение электронного голосования с использованием системы ГАС "Выборы" и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям Центризбиркома (ЦИК).
Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы власти и на референдуме, порядок голосования также закрепят за ЦИК, как и решение в случае совмещения дней голосования с выборами другого уровня.
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Кроме того, законопроект устанавливает обязательное прохождение избирателями процедуры идентификации, аутентификации и подтверждения личности; предусматривает анонимизацию результатов волеизъявления, их шифрование во время голосования и дешифрование после завершения голосования.
"При проведении дистанционного электронного голосования обеспечивается возможность осуществления волеизъявления избирателем, участником референдума и формирования данных об итогах дистанционного электронного голосования с учетом неизменности сохраняемых результатов волеизъявления избирателей, участников референдума и соблюдения тайны голосования, а также невозможность установления связи между персональными данными избирателя, участника референдума и результатом его волеизъявления", - следует из пояснительной записки.
 
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