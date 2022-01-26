https://ria.ru/20220126/golosovanie-1769648638.html

Госдума приняла в первом чтении проект о единых правилах онлайн-голосования

Госдума приняла в первом чтении проект о единых правилах онлайн-голосования - РИА Новости, 26.01.2022

Госдума приняла в первом чтении проект о единых правилах онлайн-голосования

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования в... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:15

2022-01-26T17:15

2022-01-26T17:21

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МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования в России.Законопроект о единых правилах проведения дистанционного электронного голосования был внесен в Госдуму единороссами Дмитрием Ламейкиным и Дмитрием Вяткиным 16 декабря 2021 года.В частности, проект закрепляет проведение электронного голосования с использованием системы ГАС "Выборы" и других информационных систем, которые прошли сертификацию и соответствуют требованиям Центризбиркома (ЦИК).Решение о проведении ДЭГ на выборах в федеральные органы власти и на референдуме, порядок голосования также закрепят за ЦИК, как и решение в случае совмещения дней голосования с выборами другого уровня.Кроме того, законопроект устанавливает обязательное прохождение избирателями процедуры идентификации, аутентификации и подтверждения личности; предусматривает анонимизацию результатов волеизъявления, их шифрование во время голосования и дешифрование после завершения голосования."При проведении дистанционного электронного голосования обеспечивается возможность осуществления волеизъявления избирателем, участником референдума и формирования данных об итогах дистанционного электронного голосования с учетом неизменности сохраняемых результатов волеизъявления избирателей, участников референдума и соблюдения тайны голосования, а также невозможность установления связи между персональными данными избирателя, участника референдума и результатом его волеизъявления", - следует из пояснительной записки.

https://ria.ru/20220118/obvineniya-1768458558.html

https://ria.ru/20211021/kprf-1755544125.html

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