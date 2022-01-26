https://ria.ru/20220126/golikova-1769647647.html
В России увеличивают производство тест-систем на COVID-19
В России увеличивают производство тест-систем на COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022
В России увеличивают производство тест-систем на COVID-19
Производство тест-систем для выявления коронавируса увеличат в РФ, на экспресс-тесты выделят на январь-июнь дополнительные средства, заявила вице-премьер России РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:10
2022-01-26T17:10
2022-01-26T18:25
распространение коронавируса
россия
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Производство тест-систем для выявления коронавируса увеличат в РФ, на экспресс-тесты выделят на январь-июнь дополнительные средства, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."Для повышения эффективности и профилактики выявления ковида необходимо также направлять соответствующие финансовые ресурсы и принимать соответствующие меры. Поэтому мы увеличиваем производство тест-систем. Предполагается выделить из резервного фонда на экспресс-тест системы на январь-июнь 2022 года для закупки дополнительные средства", - сказала Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.
https://ria.ru/20220126/omikron-1769535342.html
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россия, общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус в россии
17:10 26.01.2022 (обновлено: 18:25 26.01.2022)
В России увеличивают производство тест-систем на COVID-19
Вице-премьер Голикова: в России увеличивают производство тест-систем на COVID-19