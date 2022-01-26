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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220126/germaniya-1769535701.html
В Германии выявили рекордное число случаев заболевания COVID-19
В Германии выявили рекордное число случаев заболевания COVID-19 - РИА Новости, 26.01.2022
В Германии выявили рекордное число случаев заболевания COVID-19
Более 164 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Германии за минувшие сутки, это наивысший показатель заболеваемости с начала пандемии, следует... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T06:14
2022-01-26T06:19
распространение коронавируса
в мире
германия
коронавирус covid-19
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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Более 164 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Германии за минувшие сутки, это наивысший показатель заболеваемости с начала пандемии, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава и ведет статистику по COVID-19 в стране.Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 19 января, тогда за день коронавирусом заразились более 112 тысяч человек.По данным института, за прошедшие сутки COVID-19 заболели 164 тысячи человек, скончались 166 заразившихся.В общей сложности с начала пандемии в Германии заразились более 9 миллионов человек, 117 126 заболевших скончались.
https://ria.ru/20220125/covid-1769520390.html
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в мире, германия, коронавирус covid-19
06:14 26.01.2022 (обновлено: 06:19 26.01.2022)
 
В Германии выявили рекордное число случаев заболевания COVID-19

В Германии выявили рекордные 164 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Более 164 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Германии за минувшие сутки, это наивысший показатель заболеваемости с начала пандемии, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава и ведет статистику по COVID-19 в стране.
Предыдущий антирекорд был зарегистрирован 19 января, тогда за день коронавирусом заразились более 112 тысяч человек.
По данным института, за прошедшие сутки COVID-19 заболели 164 тысячи человек, скончались 166 заразившихся.
В общей сложности с начала пандемии в Германии заразились более 9 миллионов человек, 117 126 заболевших скончались.
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