https://ria.ru/20220126/gaz-1769694474.html
Посол в Берлине рассказал о позиции Германии по "Северному потоку — 2"
Посол в Берлине рассказал о позиции Германии по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 26.01.2022
Посол в Берлине рассказал о позиции Германии по "Северному потоку — 2"
ФРГ пока придерживается позиции о необходимости запуска "Северного потока — 2", Россия строго выполняет обязательства по поставкам энергоносителей в Европу,... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T21:28
2022-01-26T21:28
2022-01-26T21:41
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ФРГ пока придерживается позиции о необходимости запуска "Северного потока — 2", Россия строго выполняет обязательства по поставкам энергоносителей в Европу, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев."Германия пока придерживается линии на то, чтобы "Северный поток — 2" был", - сказал он в эфире "России 24", комментируя возможные санкции против газопровода.По его словам, несмотря на сложные политические обстоятельства Россия всегда "строго выполняла свои обязательства" по поставкам энергоносителей в Европу.
https://ria.ru/20220126/gaz-1769684024.html
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21:28 26.01.2022 (обновлено: 21:41 26.01.2022)
Посол в Берлине рассказал о позиции Германии по "Северному потоку — 2"
Посол Нечаев : Германия придерживается позиции о необходимости "Северного потока — 2"