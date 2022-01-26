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Посол в Берлине рассказал о позиции Германии по "Северному потоку — 2"
Посол в Берлине рассказал о позиции Германии по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 26.01.2022
Посол в Берлине рассказал о позиции Германии по "Северному потоку — 2"
ФРГ пока придерживается позиции о необходимости запуска "Северного потока — 2", Россия строго выполняет обязательства по поставкам энергоносителей в Европу,... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T21:28
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ФРГ пока придерживается позиции о необходимости запуска "Северного потока — 2", Россия строго выполняет обязательства по поставкам энергоносителей в Европу, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев."Германия пока придерживается линии на то, чтобы "Северный поток — 2" был", - сказал он в эфире "России 24", комментируя возможные санкции против газопровода.По его словам, несмотря на сложные политические обстоятельства Россия всегда "строго выполняла свои обязательства" по поставкам энергоносителей в Европу.
https://ria.ru/20220126/gaz-1769684024.html
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в мире, берлин (город), европа, россия
21:28 26.01.2022 (обновлено: 21:41 26.01.2022)
 
Посол в Берлине рассказал о позиции Германии по "Северному потоку — 2"

Посол Нечаев : Германия придерживается позиции о необходимости "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. ФРГ пока придерживается позиции о необходимости запуска "Северного потока — 2", Россия строго выполняет обязательства по поставкам энергоносителей в Европу, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
"Германия пока придерживается линии на то, чтобы "Северный поток — 2" был", - сказал он в эфире "России 24", комментируя возможные санкции против газопровода.
По его словам, несмотря на сложные политические обстоятельства Россия всегда "строго выполняла свои обязательства" по поставкам энергоносителей в Европу.
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
20:07
Регулятор ФРГ назвал условие для сертификации "Северного потока — 2"
 
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