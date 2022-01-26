https://ria.ru/20220126/gaz-1769693948.html
Канцлер Австрии выступил против санкции по "Северному потоку — 2"
Канцлер Австрии выступил против санкции по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 26.01.2022
Канцлер Австрии выступил против санкции по "Северному потоку — 2"
Остановки "Северного потока — 2" в случае возможной военной эскалации на Украине было бы слишком мало, разрабатываемые ЕС санкции будут чувствительными для... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T21:22
2022-01-26T21:22
2022-01-26T21:22
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северный поток — 2
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карл нехаммер
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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Остановки "Северного потока — 2" в случае возможной военной эскалации на Украине было бы слишком мало, разрабатываемые ЕС санкции будут чувствительными для России, заявил в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер."Северный поток — 2", который постоянно в центре обсуждения, - один из нескольких газопроводов, которые доходят до Европы. И если думать о санкционном режиме, необходим ли он, потому что политику комбинируют с насилием, то этого очень мало. Если нам действительно нужно будет действовать решительно в случае военной эскалации, то те санкции, которые обсуждаются на европейском уровне, будут впоследствии чувствительными и для Российской Федерации", - сказал Нехаммер на пресс-конференции после встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем.Он добавил, что Австрия находится в контакте с Германией по вопросу мер реагирования ЕС на возможную военную эскалацию на Украине.
https://ria.ru/20220124/gazprom-1769299553.html
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в мире, украина, европа, шарль мишель, евросовет, северный поток — 2, россия, карл нехаммер
Канцлер Австрии выступил против санкции по "Северному потоку — 2"
Канцлер Австрии Нехаммер: остановка "Северного потока — 2" слабо повлияет на Россию