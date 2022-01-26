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Канцлер Австрии выступил против санкции по "Северному потоку — 2"
Канцлер Австрии выступил против санкции по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 26.01.2022
Канцлер Австрии выступил против санкции по "Северному потоку — 2"
Остановки "Северного потока — 2" в случае возможной военной эскалации на Украине было бы слишком мало, разрабатываемые ЕС санкции будут чувствительными для... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T21:22
2022-01-26T21:22
в мире
украина
европа
шарль мишель
евросовет
северный поток — 2
россия
карл нехаммер
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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Остановки "Северного потока — 2" в случае возможной военной эскалации на Украине было бы слишком мало, разрабатываемые ЕС санкции будут чувствительными для России, заявил в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер."Северный поток — 2", который постоянно в центре обсуждения, - один из нескольких газопроводов, которые доходят до Европы. И если думать о санкционном режиме, необходим ли он, потому что политику комбинируют с насилием, то этого очень мало. Если нам действительно нужно будет действовать решительно в случае военной эскалации, то те санкции, которые обсуждаются на европейском уровне, будут впоследствии чувствительными и для Российской Федерации", - сказал Нехаммер на пресс-конференции после встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем.Он добавил, что Австрия находится в контакте с Германией по вопросу мер реагирования ЕС на возможную военную эскалацию на Украине.
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в мире, украина, европа, шарль мишель, евросовет, северный поток — 2, россия, карл нехаммер
21:22 26.01.2022
 
Канцлер Австрии выступил против санкции по "Северному потоку — 2"

Канцлер Австрии Нехаммер: остановка "Северного потока — 2" слабо повлияет на Россию

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСоединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток "Северного потока ‑2", идущих от берега Германии и из вод Дании
Соединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток Северного потока ‑2, идущих от берега Германии и из вод Дании - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Соединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток "Северного потока ‑2", идущих от берега Германии и из вод Дании
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ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Остановки "Северного потока — 2" в случае возможной военной эскалации на Украине было бы слишком мало, разрабатываемые ЕС санкции будут чувствительными для России, заявил в среду канцлер Австрии Карл Нехаммер.
"Северный поток — 2", который постоянно в центре обсуждения, - один из нескольких газопроводов, которые доходят до Европы. И если думать о санкционном режиме, необходим ли он, потому что политику комбинируют с насилием, то этого очень мало. Если нам действительно нужно будет действовать решительно в случае военной эскалации, то те санкции, которые обсуждаются на европейском уровне, будут впоследствии чувствительными и для Российской Федерации", - сказал Нехаммер на пресс-конференции после встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем.
Он добавил, что Австрия находится в контакте с Германией по вопросу мер реагирования ЕС на возможную военную эскалацию на Украине.
Пусконаладка оборудования газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 18:03
Польша признала победу "Газпрома" с "Северным потоком — 2"
 
В миреУкраинаЕвропаШарль МишельЕвросоветСеверный поток — 2РоссияКарл Нехаммер
 
 
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