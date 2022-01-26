https://ria.ru/20220126/gaz-1769684024.html

Регулятор ФРГ назвал условие для сертификации "Северного потока — 2"

Регулятор ФРГ назвал условие для сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 26.01.2022

Регулятор ФРГ назвал условие для сертификации "Северного потока — 2"

Сертификация оператора участка газопровода "Северный поток — 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T20:07

2022-01-26T20:07

2022-01-26T20:17

экономика

германия

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Сертификация оператора участка газопровода "Северный поток — 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации, заявили РИА Новости в пресс-службе Федерального сетевого агентства (Bundesnetzagentur).Компания Nord Stream 2 AG сообщила ранее о том, что для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" Gas for Europe GmbH, которая станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток — 2" в водах Германии. Головной офис компании Gas for Europe GmbH расположен в городе Шверин. В Nord Stream 2 AG указали на то, что учреждение дочерней структуры является необходимым условием для сертификации в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ."Процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока не будет завершена передача основных активов и персональных средств в дочернюю компанию, и Федеральное сетевое агентство не сможет проверить полноту документов дочерней компании", - заявили в немецком регуляторе.Кроме того, регулятор в ФРГ не смог назвать сроки возобновления сертификации оператора "Северного потока — 2"."В настоящее время мы не можем предсказать, когда процедура может быть возобновлена", - заявили РИА Новости в Федеральном сетевом агентстве (Bundesnetzagentur), сославшись на то, что процесс сертификации будет приостановлен до передачи активов и средств новой немецкой "дочке" Nord Stream 2 AG.

https://ria.ru/20220121/grivach-1768972190.html

https://ria.ru/20220124/gazprom-1769299553.html

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экономика, германия, северный поток — 2, nord stream 2 ag