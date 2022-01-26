https://ria.ru/20220126/gaz-1769679731.html

Nord Stream 2 AG учредила немецкую "дочку"

Nord Stream 2 AG учредила немецкую "дочку" - РИА Новости, 27.01.2022

Nord Stream 2 AG учредила немецкую "дочку"

Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" — Gas for Europe GmbH, говорится в пресс-релизе. РИА Новости, 27.01.2022

2022-01-26T19:34

2022-01-26T19:34

2022-01-27T00:11

экономика

германия

северный поток — 2

nord stream 2 ag

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" — Gas for Europe GmbH, говорится в пресс-релизе."Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток — 2", расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в городе Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ", — сообщает Nord Stream 2 AG.Головной офис Gas for Europe GmbH распложен в городе Шверин.Nord Stream 2 AG напомнила, что учреждение дочерней структуры необходимо в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.В пресс-службе Федерального сетевого агентства Германии (BNA) сообщили РИА Новости, что сертификация оператора участка газопровода "Северный поток — 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации. Назвать конкретные сроки они затруднились.Магистраль "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год проложена по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру ее сертификации приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая должна подать новую заявку на сертификацию.Против трубопровода активно выступают США, которые хотят использовать его как рычаг давления на Россию на фоне эскалации напряженности вокруг Украины. В Москве неоднократно указывали на коммерческий характер проекта и призывали не политизировать его реализацию.В середине декабря глава немецкого регулятора Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.

https://ria.ru/20220124/gazprom-1769299553.html

https://ria.ru/20220124/bayden-1769277518.html

германия

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экономика, германия, северный поток — 2, nord stream 2 ag