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Nord Stream 2 AG учредила немецкую "дочку"
Nord Stream 2 AG учредила немецкую "дочку" - РИА Новости, 27.01.2022
Nord Stream 2 AG учредила немецкую "дочку"
Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" — Gas for Europe GmbH, говорится в пресс-релизе. РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-26T19:34
2022-01-27T00:11
экономика
германия
северный поток — 2
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" — Gas for Europe GmbH, говорится в пресс-релизе."Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток — 2", расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в городе Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ", — сообщает Nord Stream 2 AG.Головной офис Gas for Europe GmbH распложен в городе Шверин.Nord Stream 2 AG напомнила, что учреждение дочерней структуры необходимо в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.В пресс-службе Федерального сетевого агентства Германии (BNA) сообщили РИА Новости, что сертификация оператора участка газопровода "Северный поток — 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации. Назвать конкретные сроки они затруднились.Магистраль "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год проложена по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру ее сертификации приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая должна подать новую заявку на сертификацию.Против трубопровода активно выступают США, которые хотят использовать его как рычаг давления на Россию на фоне эскалации напряженности вокруг Украины. В Москве неоднократно указывали на коммерческий характер проекта и призывали не политизировать его реализацию.В середине декабря глава немецкого регулятора Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
https://ria.ru/20220124/gazprom-1769299553.html
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экономика, германия, северный поток — 2, nord stream 2 ag
19:34 26.01.2022 (обновлено: 00:11 27.01.2022)
 
Nord Stream 2 AG учредила немецкую "дочку"

Nord Stream 2 AG учредила немецкую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПусконаладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России
Пусконаладка оборудования газопровода Северный поток — 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пусконаладка оборудования газопровода "Северный поток — 2" на береговом участке в России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Nord Stream 2 AG для сертификации по немецким законам учредила в этой стране "дочку" — Gas for Europe GmbH, говорится в пресс-релизе.
"Новая компания станет владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода "Северный поток — 2", расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в городе Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ", — сообщает Nord Stream 2 AG.
Головной офис Gas for Europe GmbH распложен в городе Шверин.
Nord Stream 2 AG напомнила, что учреждение дочерней структуры необходимо в соответствии с законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
24 января, 18:03
Польша признала победу "Газпрома" с "Северным потоком — 2"
В пресс-службе Федерального сетевого агентства Германии (BNA) сообщили РИА Новости, что сертификация оператора участка газопровода "Северный поток — 2" возобновится после завершения передачи основных активов немецкой дочерней компании и проверки полноты документации. Назвать конкретные сроки они затруднились.
Магистраль "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год проложена по дну Балтийского моря до Германии. Процедуру ее сертификации приостановили, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие — "дочку" Nord Sream 2 AG, которая должна подать новую заявку на сертификацию.
Против трубопровода активно выступают США, которые хотят использовать его как рычаг давления на Россию на фоне эскалации напряженности вокруг Украины. В Москве неоднократно указывали на коммерческий характер проекта и призывали не политизировать его реализацию.
В середине декабря глава немецкого регулятора Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку — 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
Соединение труб во время осуществления надводного захлеста ниток Северного потока — 2, идущих от берега Германии и из вод Дании - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 16:04
Forum24: Байден нашел способ решить проблему "Северного потока — 2"
 
ЭкономикаГерманияСеверный поток — 2Nord Stream 2 AG
 
 
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