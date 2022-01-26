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В Германии признали зависимость от российского газа
В Германии признали зависимость от российского газа - РИА Новости, 26.01.2022
В Германии признали зависимость от российского газа
Германия на 55% зависит от российского газа, это тенденция последних лет, заявил на брифинге в Берлине глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:23
2022-01-26T18:21
в мире
германия
минэкономики фрг
берлин (город)
россия
роберт хабек
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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Германия на 55% зависит от российского газа, это тенденция последних лет, заявил на брифинге в Берлине глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.Ранее на брифинге представитель Минэкономики ФРГ заявила, что уровень заполненности газохранилищ в Германии сейчас составляет 40-41 процент.Хабек подтвердил, что "все договоры о поставках из России выполняются", однако это происходит "не через украинский трубопровод" и не по трубопроводу Ямал-Европа через Польшу, а "основная часть идет в этом случае по "Северному потоку 1".
https://ria.ru/20220120/berbok-1768661356.html
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в мире, германия, минэкономики фрг, берлин (город), россия, роберт хабек
17:23 26.01.2022 (обновлено: 18:21 26.01.2022)
 
В Германии признали зависимость от российского газа

Глава Минэкономики ФРГ Хабек: Германия на 55% зависит от российского газа

© AP Photo / Joerg SarbachРабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Joerg Sarbach
Рабочий на газовом хранилище в Редене, Германия
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Германия на 55% зависит от российского газа, это тенденция последних лет, заявил на брифинге в Берлине глава минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.
"У нас ситуация, когда все договоры о поставках обслуживаются. Это значит, что Германия примерно на 55 процентов зависит от российского газа, в прошедшие годы, во всяком случае... Есть возможность диверсификации, так как в Европе есть более 20 терминалов для СПГ, которые используются активнее", - сказал Хабек.
Ранее на брифинге представитель Минэкономики ФРГ заявила, что уровень заполненности газохранилищ в Германии сейчас составляет 40-41 процент.
Хабек подтвердил, что "все договоры о поставках из России выполняются", однако это происходит "не через украинский трубопровод" и не по трубопроводу Ямал-Европа через Польшу, а "основная часть идет в этом случае по "Северному потоку 1".
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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В миреГерманияМинэкономики ФРГБерлин (город)РоссияРоберт Хабек
 
 
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