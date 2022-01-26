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Сколько газа осталось в европейских хранилищах
Сколько газа осталось в европейских хранилищах - РИА Новости, 26.01.2022
Сколько газа осталось в европейских хранилищах
Запасы газа в европейских хранилищах в январе 2022 года упали до рекордно низких значений. Это связано с энергетическим кризисом, разразившимся в декабре... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:26
2022-01-26T17:26
2022-01-26T17:26
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Запасы газа в европейских хранилищах в январе 2022 года упали до рекордно низких значений. Это связано с энергетическим кризисом, разразившимся в декабре прошлого года, когда стоимость голубого топлива на бирже достигла 2190,4 доллара за тысячу кубометров. Затем цены пошли вниз, но до конца еще не стабилизировались. Главной причиной газового коллапса стал просчет региональных властей при попытке перехода на возобновляемые источники энергии. Смотрите в инфографике Ria.ru, сколько газа осталось у каждой страны Старого Света.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, в мире, природный газ, европа, евросоюз, топливо, инфографика