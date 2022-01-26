https://ria.ru/20220126/gaz-1769649019.html

Сколько газа осталось в европейских хранилищах

Сколько газа осталось в европейских хранилищах - РИА Новости, 26.01.2022

Сколько газа осталось в европейских хранилищах

Запасы газа в европейских хранилищах в январе 2022 года упали до рекордно низких значений. Это связано с энергетическим кризисом, разразившимся в декабре... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:26

2022-01-26T17:26

2022-01-26T17:26

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Запасы газа в европейских хранилищах в январе 2022 года упали до рекордно низких значений. Это связано с энергетическим кризисом, разразившимся в декабре прошлого года, когда стоимость голубого топлива на бирже достигла 2190,4 доллара за тысячу кубометров. Затем цены пошли вниз, но до конца еще не стабилизировались. Главной причиной газового коллапса стал просчет региональных властей при попытке перехода на возобновляемые источники энергии. Смотрите в инфографике Ria.ru, сколько газа осталось у каждой страны Старого Света.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, в мире, природный газ, европа, евросоюз, топливо, инфографика