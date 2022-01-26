Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/gaz-1769638447.html
Одноклеточных "жителей" Европы заставят производить газ
Европейцы нашли, кого заставить производить для них газ - РИА Новости, 26.01.2022
Одноклеточных "жителей" Европы заставят производить газ
Европейские компании планируют заменить природный газ из России топливом, произведенным при помощи архей — одноклеточных организмов, живущих в том числе в... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:32
2022-01-26T17:27
в мире
азия
австрия
владимир путин
еврокомиссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769109132_0:261:2793:1832_1920x0_80_0_0_93455b9ef467edb7cd2b3d4c918af2db.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Европейские компании планируют заменить природный газ из России топливом, произведенным при помощи архей — одноклеточных организмов, живущих в том числе в залежах полезных ископаемых. Об этом пишет Bloomberg."Вместо использования природного газа от мистера Путина и других мы хотим опираться на возобновляемый источник энергии", — утверждает Дорис Хавербрадл, директор компании Electrochaea GmbH, занимающейся освоением этой технологии.Археи должны перерабатывать углекислый газ и водород и производить метан, который будет храниться в естественных подземных залежах. В перспективе сторонники проекта планируют избавить атмосферу от вредных выбросов, поскольку углекислый газ будет поставляться с предприятий, создавая замкнутый цикл.Electrochaea уже построила несколько демонстрационных мощностей в Дании, Венгрии и Швейцарии. Другие компании, например RAG Austria AG, занимаются экспериментами в Австрии.Тем не менее на пути к массовому применению технология сталкивается с трудностями. Так, она требует вложения миллиардов евро и нескольких лет для полной наладки. Кроме того, прорыву препятствует высокая стоимость производства зеленого водорода. По оценкам химика Александера Краете, она в четыре раза выше декабрьской цены на газ в Германии.Стоимость фьючерсов газа начала резко расти в конце лета — начале осени и 21 декабря подскочила до максимума, более 2100 долларов за тысячу кубометров. Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
https://ria.ru/20220126/gaz-1769580353.html
https://ria.ru/20220122/evropa-1768954946.html
азия
австрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769109132_34:0:2763:2047_1920x0_80_0_0_ecf3d507bf86b42972b8a08c24985675.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азия, австрия, владимир путин, еврокомиссия, россия
16:32 26.01.2022 (обновлено: 17:27 26.01.2022)
 
Европейцы нашли, кого заставить производить для них газ

Bloomberg: европейские компании пытаются производить газ, используя микроорганизмы

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© AP Photo / Matthias Rietschel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв РИА Новости. Европейские компании планируют заменить природный газ из России топливом, произведенным при помощи архей — одноклеточных организмов, живущих в том числе в залежах полезных ископаемых. Об этом пишет Bloomberg.
"Вместо использования природного газа от мистера Путина и других мы хотим опираться на возобновляемый источник энергии", — утверждает Дорис Хавербрадл, директор компании Electrochaea GmbH, занимающейся освоением этой технологии.
Археи должны перерабатывать углекислый газ и водород и производить метан, который будет храниться в естественных подземных залежах. В перспективе сторонники проекта планируют избавить атмосферу от вредных выбросов, поскольку углекислый газ будет поставляться с предприятий, создавая замкнутый цикл.
Electrochaea уже построила несколько демонстрационных мощностей в Дании, Венгрии и Швейцарии. Другие компании, например RAG Austria AG, занимаются экспериментами в Австрии.
Компрессорная станция Зайда (Sayda), связывающая трубопроводные системы Чехии и Германии - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
12:32
Европа нашла неожиданную "альтернативу" российскому газу
Тем не менее на пути к массовому применению технология сталкивается с трудностями. Так, она требует вложения миллиардов евро и нескольких лет для полной наладки. Кроме того, прорыву препятствует высокая стоимость производства зеленого водорода. По оценкам химика Александера Краете, она в четыре раза выше декабрьской цены на газ в Германии.
Стоимость фьючерсов газа начала резко расти в конце лета — начале осени и 21 декабря подскочила до максимума, более 2100 долларов за тысячу кубометров. Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
Участник акции протеста против ковидных ограничений в Ницце, Франция - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 08:00
Европа мстит России, расплачиваясь жизнями своих граждан
 
В миреАзияАвстрияВладимир ПутинЕврокомиссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:42В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности
00:39Пушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в Крыму
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
23:52Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
23:51Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике
23:49Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в Донбассе
23:47США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров
23:44Украина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак
23:43Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям России
23:38Предложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил Козак
23:35Госдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает Миронов
23:31ЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе
Лента новостейМолния
В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасностиПушилин прокомментировал возможность диверсий Украины и НАТО в КрымуГрызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почвеПрогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил КозакСоветники глав "нормандского формата" согласовали коммюникеКозак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в ДонбассеСША идут на прямую конфронтацию с Россией, считает ДжабаровУкраина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям РоссииПредложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил КозакГосдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает МироновЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе