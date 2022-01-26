https://ria.ru/20220126/gaz-1769638447.html

Одноклеточных "жителей" Европы заставят производить газ

Европейцы нашли, кого заставить производить для них газ - РИА Новости, 26.01.2022

Одноклеточных "жителей" Европы заставят производить газ

Европейские компании планируют заменить природный газ из России топливом, произведенным при помощи архей — одноклеточных организмов, живущих в том числе в... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:32

2022-01-26T16:32

2022-01-26T17:27

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Европейские компании планируют заменить природный газ из России топливом, произведенным при помощи архей — одноклеточных организмов, живущих в том числе в залежах полезных ископаемых. Об этом пишет Bloomberg."Вместо использования природного газа от мистера Путина и других мы хотим опираться на возобновляемый источник энергии", — утверждает Дорис Хавербрадл, директор компании Electrochaea GmbH, занимающейся освоением этой технологии.Археи должны перерабатывать углекислый газ и водород и производить метан, который будет храниться в естественных подземных залежах. В перспективе сторонники проекта планируют избавить атмосферу от вредных выбросов, поскольку углекислый газ будет поставляться с предприятий, создавая замкнутый цикл.Electrochaea уже построила несколько демонстрационных мощностей в Дании, Венгрии и Швейцарии. Другие компании, например RAG Austria AG, занимаются экспериментами в Австрии.Тем не менее на пути к массовому применению технология сталкивается с трудностями. Так, она требует вложения миллиардов евро и нескольких лет для полной наладки. Кроме того, прорыву препятствует высокая стоимость производства зеленого водорода. По оценкам химика Александера Краете, она в четыре раза выше декабрьской цены на газ в Германии.Стоимость фьючерсов газа начала резко расти в конце лета — начале осени и 21 декабря подскочила до максимума, более 2100 долларов за тысячу кубометров. Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.

https://ria.ru/20220126/gaz-1769580353.html

https://ria.ru/20220122/evropa-1768954946.html

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в мире, азия, австрия, владимир путин, еврокомиссия, россия