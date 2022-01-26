Одноклеточных "жителей" Европы заставят производить газ

16:32 26.01.2022 (обновлено: 17:27 26.01.2022)
Европейцы нашли, кого заставить производить для них газ
Bloomberg: европейские компании пытаются производить газ, используя микроорганизмы
© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
© AP Photo / Matthias Rietschel
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Европейские компании планируют заменить природный газ из России топливом, произведенным при помощи архей — одноклеточных организмов, живущих в том числе в залежах полезных ископаемых. Об этом пишет Bloomberg.
"Вместо использования природного газа от мистера Путина и других мы хотим опираться на возобновляемый источник энергии", — утверждает Дорис Хавербрадл, директор компании Electrochaea GmbH, занимающейся освоением этой технологии.
Археи должны перерабатывать углекислый газ и водород и производить метан, который будет храниться в естественных подземных залежах. В перспективе сторонники проекта планируют избавить атмосферу от вредных выбросов, поскольку углекислый газ будет поставляться с предприятий, создавая замкнутый цикл.
Тем не менее на пути к массовому применению технология сталкивается с трудностями. Так, она требует вложения миллиардов евро и нескольких лет для полной наладки. Кроме того, прорыву препятствует высокая стоимость производства зеленого водорода. По оценкам химика Александера Краете, она в четыре раза выше декабрьской цены на газ в Германии.
Стоимость фьючерсов газа начала резко расти в конце лета — начале осени и 21 декабря подскочила до максимума, более 2100 долларов за тысячу кубометров. Эксперты связывают это с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
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