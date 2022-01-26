https://ria.ru/20220126/gaz-1769636092.html
Турция запросила у Азербайджана дополнительные поставки газа
Турция запросила у Азербайджана дополнительные поставки газа - РИА Новости, 26.01.2022
Турция запросила у Азербайджана дополнительные поставки газа
Азербайджан получил запрос Турции на дополнительные поставки газа в связи с техническими проблемами импорта из Ирана, было принято решение увеличить поставки,... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:23
2022-01-26T16:23
2022-01-26T17:04
азербайджан
иран
турция
socar
тегеран (город)
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АНКАРА, 26 янв – РИА Новости. Азербайджан получил запрос Турции на дополнительные поставки газа в связи с техническими проблемами импорта из Ирана, было принято решение увеличить поставки, сообщил РИА Новости официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.Иран - один из крупных поставщиков газа в Турцию - ранее приостановил поставки газа на 10 дней из-за технического сбоя. Позже Тегеран сообщил о возобновлении экспорта газа, однако правительство Турции опровергло эти заявления и направило в Тегеран специальную делегацию для разрешения ситуации. Более половины электроэнергии в Турции производится на газовых электростанциях, в связи с этим правительство было вынуждено ввести отключение электроэнергии на три дня в неделю практически во всех промышленных зонах."На фоне технических проблем, наблюдаемых в последние дни в связи с импортом природного газа из Ирана в Турцию, турецкая сторона обратилась к Azerbaijan Gas Sales Company (AGSC) с запросом об импорте дополнительных объемов газа для компенсации временной нехватки. AGSC представляет компании, участвующие в консорциуме "Шахдениз". Поступивший из Турции запрос был рассмотрен в компании. Было принято решение увеличить объем газа, экспортируемого из Азербайджана в Турцию, в рамках имеющихся возможностей и в соответствии с возникшим спросом", - сообщил Ахмедов.
https://ria.ru/20220126/gaz-1769638447.html
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азербайджан, иран, турция, socar, тегеран (город)
16:23 26.01.2022 (обновлено: 17:04 26.01.2022)
Турция запросила у Азербайджана дополнительные поставки газа
Азербайджан увеличит поставки газа в Турцию на фоне технических проблем с Ираном
АНКАРА, 26 янв – РИА Новости. Азербайджан получил запрос Турции на дополнительные поставки газа в связи с техническими проблемами импорта из Ирана, было принято решение увеличить поставки, сообщил РИА Новости официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.
Иран
- один из крупных поставщиков газа в Турцию - ранее приостановил поставки газа на 10 дней из-за технического сбоя. Позже Тегеран
сообщил о возобновлении экспорта газа, однако правительство Турции опровергло эти заявления и направило в Тегеран специальную делегацию для разрешения ситуации. Более половины электроэнергии в Турции производится на газовых электростанциях, в связи с этим правительство было вынуждено ввести отключение электроэнергии на три дня в неделю практически во всех промышленных зонах.
"На фоне технических проблем, наблюдаемых в последние дни в связи с импортом природного газа из Ирана в Турцию, турецкая сторона обратилась к Azerbaijan Gas Sales Company (AGSC) с запросом об импорте дополнительных объемов газа для компенсации временной нехватки. AGSC представляет компании, участвующие в консорциуме "Шахдениз". Поступивший из Турции запрос был рассмотрен в компании. Было принято решение увеличить объем газа, экспортируемого из Азербайджана в Турцию, в рамках имеющихся возможностей и в соответствии с возникшим спросом", - сообщил Ахмедов.